Барнаульскую школьницу удалили с ЕГЭ за тайно пронесенный телефон

Факт того, что 4 июня выпускница сумела пронести телефон на экзамен, подтвердила зампредседателя комитета по образованию Барнаула Лариса Терновая. Какой именно предмет сдавала девушка, не уточняется. Известно, что в этот день в Алтайском крае проходил экзамен по химии и истории. По словам Терновой, больше всего в этой ситуации пострадала школьница.

Лариса Терновая,

зампредседателя комитета по образованию Барнаула:

— Сможет девочка пересдать экзамен в этом году или нет, зависит от решения специальной комиссии. В целом экзамены проходят в штатном режиме. Это всего лишь один случай на четыре тысячи выпускников.

По правилам на ЕГЭ ученики не могут проносить на экзамен телефоны и другую цифровую технику. Можно брать с собой гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами, линейку, транспортир, калькулятор и паспорт. Если нужно — лекарства и продукты.