Барнаульскую школьницу удалили с ЕГЭ за тайно пронесенный телефон

Ученица 11 класса одной из барнаульских школ пронесла на единый госэкзамен (ЕГЭ) сотовый телефон. Девушку удалили с экзамена. Об этом altapress.ru сообщили в городском комитете по образованию.
Факт того, что 4 июня выпускница сумела пронести телефон на экзамен, подтвердила зампредседателя комитета по образованию Барнаула Лариса Терновая. Какой именно предмет сдавала девушка, не уточняется. Известно, что в этот день в Алтайском крае проходил экзамен по химии и истории. По словам Терновой, больше всего в этой ситуации пострадала школьница.
Лариса Терновая,
зампредседателя комитета по образованию Барнаула:
— Сможет девочка пересдать экзамен в этом году или нет, зависит от решения специальной комиссии. В целом экзамены проходят в штатном режиме. Это всего лишь один случай на четыре тысячи выпускников.
По правилам на ЕГЭ ученики не могут проносить на экзамен телефоны и другую цифровую технику. Можно брать с собой гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами, линейку, транспортир, калькулятор и паспорт. Если нужно — лекарства и продукты.
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