Барнаульские родители выйдут митинговать против дистанционного обучения

Проект резолюции митинга уже готов и опубликован на сайте алтайского реготделения КПРФ. Вот о чем собираются говорить его участники.
- Мы против внедрения проекта Цифровой Образовательной Среды (ЦОС) и «дистанционного обучения» в образовательных организациях края, как недопустимых с педагогической, медицинской и правовой точек зрения.
- Нам известно, что ЦОС — это платформа по реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих их освоение в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
- Заверения чиновников и президента, что ЦОС и дистанционное обучение никогда не станут заменой нормальному очному образованию являются лишь словами. Никаких законодательных ограничений этому нет.
- Согласно постановлению правительства, ЦОС создает условия для продажи учащимся платного образовательного контента. Нет никаких гарантий, что он со временем не начнет замещать бесплатное образование.
Кроме того, они уже сформулировали несколько требований. Вот часть из них.
- Требуем от федеральных и региональных законодательных органов власти установить запрет применения дистанционных образовательных технологий вместо классической очной формы обучения.
- Требуем от правительств РФ и края отменить проведение в Алтайском крае эксперимента по внедрению ЦОС.
В резолюцию могут быть внесены изменения. Митинг состоится 27 сентября в Барнауле в 12 часов у зданияу здания по адресу ул. Титова, 9.
Добавим, что часть школ или классов в регионе переводят на дистанционное обучение по одной причине: из-за вспышки коронавируса.
И ранее директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Михаил Рязанов рассказал Altapress.ru, что проект ЦОС не отменит очное общение и не «закроет» школы, а станет возможностью для дополнительного обучения.