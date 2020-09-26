Барнаульские родители выйдут митинговать против дистанционного обучения

27 сентября, в воскресенье, противники внедрения цифровой образовательной среды в школах проведут в Барнауле митинг. Акция, по сведениям организаторов, согласована с администрацией города.

Проект резолюции митинга уже готов и опубликован на сайте алтайского реготделения КПРФ. Вот о чем собираются говорить его участники.

Мы против внедрения проекта Цифровой Образовательной Среды ( ЦОС) и «дистанционного обучения» в образовательных организациях края , как недопустимых с педагогической , медицинской и правовой точек зрения.

ЦОС) и «дистанционного обучения» в образовательных организациях края как недопустимых с педагогической медицинской и правовой точек зрения. Нам известно , что ЦОС — это платформа по реализации образовательных программ с применением электронного обучения , дистанционных образовательных технологий , обеспечивающих их освоение в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

что ЦОС — это платформа по реализации образовательных программ с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий обеспечивающих их освоение в объеме от места нахождения обучающихся. Заверения чиновников и президента , что ЦОС и дистанционное обучение никогда не станут заменой нормальному очному образованию являются лишь словами. Никаких законодательных ограничений этому нет.

что ЦОС и дистанционное обучение никогда не станут заменой нормальному очному образованию являются лишь словами. Никаких законодательных ограничений этому нет. Согласно постановлению правительства , ЦОС создает условия для продажи учащимся платного образовательного контента. Нет никаких гарантий , что он со временем не начнет замещать бесплатное образование.

Интернет. Компьютер. СС0.

Кроме того, они уже сформулировали несколько требований. Вот часть из них.

Требуем от федеральных и региональных законодательных органов власти установить запрет применения дистанционных образовательных технологий вместо классической очной формы обучения.

Требуем от правительств РФ и края отменить проведение в Алтайском крае эксперимента по внедрению ЦОС.

В резолюцию могут быть внесены изменения. Митинг состоится 27 сентября в Барнауле в 12 часов у зданияу здания по адресу ул. Титова, 9.

Добавим, что часть школ или классов в регионе переводят на дистанционное обучение по одной причине: из-за вспышки коронавируса.

И ранее директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Михаил Рязанов рассказал Altapress.ru, что проект ЦОС не отменит очное общение и не «закроет» школы, а станет возможностью для дополнительного обучения.