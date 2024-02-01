1 февраля
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Образование

Барнаульские школьники смогут бесплатно посетить консультацию ЕГЭ по обществознанию

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает барнаульских школьников на бесплатную консультацию ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщает администрация города.

Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Министерство образования и науки Алтайского края.

Во вторник, 6 февраля, консультацию проведет Валентина Артюхина, доцент кафедры психологии и социологии управления алтайского филиала РАНХиГС, кандидат социологических наук.

Школьники смогут узнать о спросе и предложении: как работает рынок и рыночный механизм, что такое рыночная цена, факторы спроса и предложения.

Также Валентина Артюхина расскажет, на что обратить внимание при решении 21-го задания в ЕГЭ.

Консультация пройдет в дистанционном формате. Для участия нужно зарегистрировать здесь. А подключить к консультации нужно будет по ссылке.

Начало в 15:00.

Ранее сообщалось, что для барнаульских школьников проведут бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе.

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