Барнаульский школьник дважды сдал ЕГЭ на 100 баллов

Выпускник барнаульского лицея №124 Данил Сивцов сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам – информатике и профильной математике. Об этом сообщили в министерстве образования Алтайского края.
Сивцов с седьмого класса занимался в математическом кружке, с восьмого – в центре дополнительного образования школьников по математике на базе Алтайского государственного университета.
Данил Сивцов,
выпускник:
— Экзамены сдавать не страшно. Есть, конечно, некоторое волнение, но совсем небольшое. Задания вполне соответствуют школьной программе, есть и более сложные, но для их решения достаточно знать правила, теоремы, законы и т.д. из учебника. Я не занимался ни с одним репетитором и лишь иногда прорешивал варианты ЕГЭ. В определенной мере я был уверен в своих силах, цель была – написать на максимум.
Свое будущее школьник планирует связать с предпринимательством в сфере высоких технологий.
В Алтайском крае ЕГЭ по профильной математике в 2018 году сдавали более 6,5 тыс. человек. Как сообщили в минобре, в целом результаты экзамена выше, чем в прошлом году: вырос средний балл, более чем в 2,5 раза сократилось число тех, кто не преодолел минимальный порог.
Что такое профильная математика?
Профильная математика необходима для получения аттестата и поступления в высшее учебное заведение на техническую специальность. Если выпускнику не нужен этот предмет для поступления, он может сдать базовую математику – такой экзамен проще.
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