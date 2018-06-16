Барнаульский школьник дважды сдал ЕГЭ на 100 баллов

Сивцов с седьмого класса занимался в математическом кружке, с восьмого – в центре дополнительного образования школьников по математике на базе Алтайского государственного университета.

Данил Сивцов,

выпускник:

— Экзамены сдавать не страшно. Есть, конечно, некоторое волнение, но совсем небольшое. Задания вполне соответствуют школьной программе, есть и более сложные, но для их решения достаточно знать правила, теоремы, законы и т.д. из учебника. Я не занимался ни с одним репетитором и лишь иногда прорешивал варианты ЕГЭ. В определенной мере я был уверен в своих силах, цель была – написать на максимум.

Свое будущее школьник планирует связать с предпринимательством в сфере высоких технологий.

В Алтайском крае ЕГЭ по профильной математике в 2018 году сдавали более 6,5 тыс. человек. Как сообщили в минобре, в целом результаты экзамена выше, чем в прошлом году: вырос средний балл, более чем в 2,5 раза сократилось число тех, кто не преодолел минимальный порог.

Что такое профильная математика?

Профильная математика необходима для получения аттестата и поступления в высшее учебное заведение на техническую специальность. Если выпускнику не нужен этот предмет для поступления, он может сдать базовую математику – такой экзамен проще.