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Образование

Барнаульцы в -40°C вышли на пикет против «дистанционки»

27 декабря барнаульцы вышли на пикет к кинотеатру «Мир», чтобы заявить о своем протесте против дистанционного образования в школах и системы ЦОС. Об этом сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности».

Пикет против ЦОС.
Пикет против ЦОС.
t.me/altaikrai

Протестующие вышли на улицу с лозунгами «ЦОС — прекратите эксперимент», «ЦОС — это вытеснение традиционного образования», «Качественное очное образование — наш выбор». Мороз в -40 градусов их не остановил.

Пикет против ЦОС.
Пикет против ЦОС.
t. me/altaikrai

Ранее сообщалось, что Алтайский край может стать одним из немногих российских регионов, где проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС).

В то же время директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Михаил Рязанов рассказал Altapress.ru, что проект ЦОС не отменит очное общение и не «закроет» школы, а станет возможностью для дополнительного обучения.

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