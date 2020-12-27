Барнаульцы в -40°C вышли на пикет против «дистанционки»

Протестующие вышли на улицу с лозунгами «ЦОС — прекратите эксперимент», «ЦОС — это вытеснение традиционного образования», «Качественное очное образование — наш выбор». Мороз в -40 градусов их не остановил.
Ранее сообщалось, что Алтайский край может стать одним из немногих российских регионов, где проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС).
В то же время директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Михаил Рязанов рассказал Altapress.ru, что проект ЦОС не отменит очное общение и не «закроет» школы, а станет возможностью для дополнительного обучения.