Четвероклассникам на Урале задали на дом эротическую сказку Пушкина

Речь идет о сказке «Царь Никита и 40 его дочерей». В ней, например, есть такие строки:
«Баба ведьмою слыла,
Всем недугам пособляла,
Немощь членов исцеляла».
Задание на дом родители обнаружили в электронном дневнике.
«Я зашла в интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила. Распечатала, еще раз прочитала. Сыну ни слова говорить не стала. Не надо ему такое читать», — рассказала мама одного из учеников.
Как оказалось, педагог опечаталась и сама толком не смогла объяснить, как это произошло. Она хотела задать на дом «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но написала почему-то «Царь Никита…», пояснила директор школы Светлана Шишканова.
«Учитель в любом случае наказан дисциплинарно», — заключила она.
Ранее мама барнаульской школьницы нашла ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку.