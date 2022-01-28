Четвероклассникам на Урале задали на дом эротическую сказку Пушкина

В городе Реже Свердловской области ученикам четвертого класса задали прочитать сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом. Родители отказались выполнять с детьми домашнее задание и пожаловались директору, пишет портал E1 .

Речь идет о сказке «Царь Никита и 40 его дочерей». В ней, например, есть такие строки:

«Баба ведьмою слыла, Всем недугам пособляла, Немощь членов исцеляла».

Задание на дом родители обнаружили в электронном дневнике.

«Я зашла в интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила. Распечатала, еще раз прочитала. Сыну ни слова говорить не стала. Не надо ему такое читать», — рассказала мама одного из учеников.

Как оказалось, педагог опечаталась и сама толком не смогла объяснить, как это произошло. Она хотела задать на дом «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», но написала почему-то «Царь Никита…», пояснила директор школы Светлана Шишканова.

«Учитель в любом случае наказан дисциплинарно», — заключила она.

Ранее мама барнаульской школьницы нашла ссылку на порносайт в учебнике по английскому языку.