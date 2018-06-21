Пять алтайских школьников дважды сдали ЕГЭ на 100 баллов

64 ученика получили высший балл по русскому языку. Еще 5 человек по истории, 3 — по информатике, 2 — по профильной математике и 1 — по химии, сообщили altapress.ru в краевом минобре.

Но это не окончательные данные. Еще неизвестны результаты по иностранным языкам, обществознанию, биологии, литературе и физике.

Впервые на Алтае выпускник сдал два экзамена на 100 баллов в 2015 году. В 2016 и 2017 годах их было по три.

Средние баллы в крае по русскому языку и математике в минобре не называют.

"Мы считаем, что некорректно сравнивать средние баллы по ЕГЭ, так как это личные результаты детей, а не школ и регионов. Могу сказать, что по русскому языку и математике они выше, чем в прошлом году", — сообщила altapress.ru Татьяна Кузьмич, начальник информационного сектора краевого минобра.

Один из тех, кто получил максимальное количество баллов по двум предметам, — выпускник 42 гимназии Барнаула Олег Смирнов. Он сдал экзамены по русскому языку и информатике на 100 баллов, по профильной математике — на 94.

Олег учился в классе математического профиля, участвовал в олимпиадах.

Олег Смирнов,

выпускник:

— К ЕГЭ по русскому языку готовился на дополнительных курсах, которые шли в школе. Писали много сочинений, это помогло. К информатике почти не готовился, потому что много участвовал в профильных олимпиадах. Это дает более глубокие знания, понимание предмета. К экзамену нужно относиться проще, в нем нет ничего особенного.

Олег рекомендует дополнительно изучать непонятные моменты. "Чем меньше мелких пробелов — тем лучше результат", — считает выпускник. По его словам, экзамен по русскому языку был несложным, и сочинение далось легко. Но нужно всегда все проверять, не волноваться и не терять концентрацию. "Основные ошибки — от невнимательности", — говорит Олег Смирнов.

Парень планирует подавать документы в столичные и новосибирские вузы и алтайский политех на специальности, связанные с программированием и программной инженерией. В будущем думает заниматься информационными технологиями и анализом данных.

Ранее altapress.ru рассказывал о школьнике, который первым в 2018 году сдал два теста ЕГЭ на 100 баллов. Выпускник барнаульского лицея №124 Данил Сивцов сдал ЕГЭ на 100 баллов по информатике и профильной математике.

Самые важные новости — в телеграм-канале altapress.ru