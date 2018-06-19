Барнаульский школьник рассказал, как смог дважды сдать ЕГЭ на 100 баллов

К репетиторам Данил не обращался. Но и 100 баллов получил не просто так: парень усиленно занимался математикой с 7 класса. В старших классах он уделял учебе больше внимания, чем это делает среднестатистический школьник.

— Из факультативов у меня было четыре пары математики в неделю и еще пара по физике. Если учитывать курсы подготовки к ЕГЭ, то нужно добавить еще три пары — математика, информатика, русский язык, — перечисляет 11-классник.

Данил говорит, что он вовсе не робот по решению задач, как это может показаться. И от учебы ему тоже хочется отдохнуть, как и остальным сверстникам: "Если это факультативы, то устаешь от нагрузки. Если школа, то там бывает скучно — от этого тоже устаешь".

100 баллов не были огромным сюрпризом для Данила. "Я не придал этому значения, для меня это не было чудом. Поэтому и до родителей спокойно донес информацию. Они, конечно, обрадовались", — говорит парень.

По его словам, если хорошо готовиться, то экзамены сдавать совсем не страшно. "Как оно бывает в таких случаях, было небольшое волнение. Оно помогает держать умственный тонус", — рассказывает Данил.

Планы на будущее у парня серьезные: он решил связать жизнь с предпринимательством в сфере высоких технологий.

— Довольно сложно говорить о конкретной профессии сейчас. Но хотелось бы заниматься развитием и созданием новых технологий. В целом направление в сторону программирования. Поступать буду в МГУ или ВШЭ, но все же надо дождаться остальных результатов, — говорит Данил.

20 июня "стобалльнику" предстоит сдать последний предмет — физику. Результаты по русскому языку объявят в ближайшие дни. Данил уверен, что по этим предметам тоже получит высокие оценки.

Совет от "стобалльника"

Данил Сивцов,

11-классник: