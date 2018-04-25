Декан юрфака АлтГУ прокомментировала ситуацию с "двоевластием" на факультете

Декан юридического факультета АлтГУ Наталья Карлова рассказала altapress.ru, почему она пока не вернулась к исполнению своих обязанностей. После больничного педагог работала неделю, а затем ей предложили уйти в отпуск.
Наталья Карлова,
декан юридического факультета АлтГУ:
— 12 апреля я вышла на работу. Мне сразу же поручили съездить в Казахстан для привлечения абитуриентов. Я вернулась 20 апреля, отчиталась о проделанной работе. Сразу же после этого мне предложили уйти в очередной отпуск. Я согласилась.
Отпуск у Натальи Карловой будет неполным (по закону, педагогам положено почти 2 месяца отдыха). 6 июня ей предстоит вновь вернуться на работу. Как дальше будут развиваться события, она пока не знает.
Наталья Карлова,
декан юридического факультета АлтГУ:
— Руководство вуза пока не посвятило меня в свои планы относительно моей должности. Но я намерена приступить к своим обязанностям декана. Другого варианта у меня нет.
Напомним, Наталья Карлова временно ушла с поста после скандала с выговором ей от руководства вуза. Ее наказали за то, что она лишила премии экс-декана факультета, профессора Виталия Сорокина. Карлова подала в суд и выиграла его. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным. 18 апреля вуз подал апелляцию на это решение.
Во время судебных разбирательств место декана как исполняющий обязанности занял бывший представитель губернатора и регионального правительства в Алтайском краевом Заксобрании Антон Васильев. Он также возглавляет кафедру теории государства и права. Фактически у руля факультета сейчас стоят два человека.
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