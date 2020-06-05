Депутат Госдумы поблагодарил Бога за обучение дочери в США

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что рад, что его дочь Анастасия Фетисова получает образование в США.

«Слава богу, что она учится в Америке, получит образование, которое сейчас конкурентно. У нее своя жизнь, она взрослый человек», — приводит слова Фетисова Deutsche Welle.

По его словам, патриотизм проявляется в мыслях, как улучшить жизнь в стране, пишет News.ru. Фетисов, возглавлявший ранее Минспорт России, также отметил, что вернулся домой после 13 лет жизни в США, закрыл иностранные счета и сдал грин-карту.

Вячеслав Фетисов и сейчас играет в хоккей — в Ночной хоккейной лиге. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.