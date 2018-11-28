Девушка из Барнаула вошла в топ-5 студентов России

С 21 по 24 ноября в Казани проходил очный этап конкурса, в котором участвовали студенты из 32 субъектов России. Они демонстрировали свои знания и умения в пяти конкурсных испытаниях: самопрезентации, «Тотальном диктанте», интервью, эссе и «Битве лидеров».

Студентка 4 курса Алтайского филиала Президентской академии Олеся Милоданова набрала 79,85 балла и вошла в первую пятерку участников.

«Я очень многое отметила для себя за время конкурса, — рассказывает Олеся, — Это отличная возможность испытать свои силы, показать себя, проявить наравне с лучшими студентами России. Это еще и прекрасный опыт, получить который, по моему мнению, должен каждый».

Справка

Премией «Студент года» награждают студентов, наиболее активно проявивших себя в различных направлениях студенческой жизни и эффективно развивающих несколько сфер молодёжной политики в образовательной организации и за её пределами.