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Образование
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Девушка из Барнаула вошла в топ-5 студентов России

Барнаульская студентка Олеся Милоданова вышла в финал Всероссийского конкурса «Студент года», сообщает сайт Алтайского филиала РАНХиГС.

Олеся Милоданова
Олеся Милоданова
Сайт Алтайского филиала РАНХиГС

С 21 по 24 ноября в Казани проходил очный этап конкурса, в котором участвовали студенты из 32 субъектов России. Они демонстрировали свои знания и умения в пяти конкурсных испытаниях: самопрезентации, «Тотальном диктанте», интервью, эссе и «Битве лидеров».

Студентка 4 курса Алтайского филиала Президентской академии Олеся Милоданова набрала 79,85 балла и вошла в первую пятерку участников.

«Я очень многое отметила для себя за время конкурса, — рассказывает Олеся, — Это отличная возможность испытать свои силы, показать себя, проявить наравне с лучшими студентами России. Это еще и прекрасный опыт, получить который, по моему мнению, должен каждый».

Справка

Премией «Студент года» награждают студентов, наиболее активно проявивших себя в различных направлениях студенческой жизни и эффективно развивающих несколько сфер молодёжной политики в образовательной организации и за её пределами.

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