Действительно ли Минпросвещения запретило учителям и родителям использовать WhatsApp*

Что произошло?
В ночь на 17 октября в 1:34 мск «КоммерсантЪ» опубликовал новость о том, что Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp* и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах.
Вместо этого министерство предлагало воспользоваться «VK Мессенджером» и учебной платформой «Сферум». Последнюю разработали VK и «Ростелеком».
О запрете издание узнало от министерства просвещения и науки Хабаровского края и администрации Курской области.
И правда запретили?
Этим же днем Минпросвещения опровергло эту информацию, сообщает ТАСС.
Оно объяснило, что российским школам рекомендовали использовать федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа».
Но ни о каком запрете пользования иностранными мессенджерами речь не шла.
Могут ли запретить учителям использовать мессенджеры в будущем?
Об этом точно не известно. Минпросвещения заявило, что система образования не регламентирует и не регулирует каналы коммуникации, которые используют родители.
«Речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой „Моя школа“ и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IТ», — передает ТАСС.
* WhatsApp принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией.