17 октября
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Образование

Действительно ли Минпросвещения запретило учителям и родителям использовать WhatsApp*

17 октября в СМИ появилась информация, что Минпросвещение запретило учителям и родителям пользоваться иностранными мессенджерами на рабочих местах. Однако после появилось опровержение. Рассказываем, что произошло.

Мессенджер WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp.
Pixabay.com

Что произошло?

В ночь на 17 октября в 1:34 мск «КоммерсантЪ» опубликовал новость о том, что Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp* и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах.

Вместо этого министерство предлагало воспользоваться «VK Мессенджером» и учебной платформой «Сферум». Последнюю разработали VK и «Ростелеком».

О запрете издание узнало от министерства просвещения и науки Хабаровского края и администрации Курской области.

Наука, образование.
Наука, образование.
CC0

И правда запретили?

Этим же днем Минпросвещения опровергло эту информацию, сообщает ТАСС.

Оно объяснило, что российским школам рекомендовали использовать федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа».

Но ни о каком запрете пользования иностранными мессенджерами речь не шла.

Мессенджер WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp.
Pixabay.com

Могут ли запретить учителям использовать мессенджеры в будущем?

Об этом точно не известно. Минпросвещения заявило, что система образования не регламентирует и не регулирует каналы коммуникации, которые используют родители.

«Речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой „Моя школа“ и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IТ», — передает ТАСС.

* WhatsApp принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией.

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