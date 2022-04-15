Диплом и курсач спасены. Обычным пользователям не запретят пользоваться шрифтом Times New Roman

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров заявил, что американская компания Monotype, скорее всего, не ограничит простых пользователей в использовании популярных шрифтов Times New Roman и Arial.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.

«В теории Monotype может попытаться ограничить доступ к своим шрифтам и рядовым пользователям из России. Скорее всего, этого не произойдет в связи с тем, что это может привести к финансовым потерям для компании в виде неустоек и пени, на которые Monotype, скорее всего, не пойдет», — прокомментировал Бодров РИА «Новости».

Также он напомнил, что все шрифты все еще доступны для обычных пользователей для некоммерческого использования.

Ограничения могут затронуть компании, которые используют шрифты в коммерческой деятельности: книгоиздатели, разработчики сайтов, рекламные агентства, крупные корпорации и госкомпании, которые производят лицензированный продукт.