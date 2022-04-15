15 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Диплом и курсач спасены. Обычным пользователям не запретят пользоваться шрифтом Times New Roman

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров заявил, что американская компания Monotype, скорее всего, не ограничит простых пользователей в использовании популярных шрифтов Times New Roman и Arial.

Буквы, шрифт
Буквы, шрифт
СС0

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica заблокировал для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.

«В теории Monotype может попытаться ограничить доступ к своим шрифтам и рядовым пользователям из России. Скорее всего, этого не произойдет в связи с тем, что это может привести к финансовым потерям для компании в виде неустоек и пени, на которые Monotype, скорее всего, не пойдет», — прокомментировал Бодров РИА «Новости».

Также он напомнил, что все шрифты все еще доступны для обычных пользователей для некоммерческого использования.

Ограничения могут затронуть компании, которые используют шрифты в коммерческой деятельности: книгоиздатели, разработчики сайтов, рекламные агентства, крупные корпорации и госкомпании, которые производят лицензированный продукт.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость