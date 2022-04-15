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Политика

Комиссию по цифровому суверенитету России возглавит Медведев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета страны в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Комиссию возглавит зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Согласно указу, он должен сформировать ее состав в течение месяца и передать список на утверждение президенту.

Комиссия должна разработать меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры России, и обеспечить координацию деятельности органов власти, а также организаций, работающих в этой сфере, пишет bfm.ru.

Кроме того, необходимо продумать оснащение объектов критической инфраструктуры радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием и российскими программно-аппаратными комплексами.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее Медведев заявил, что Россия может загнать под лед «русофобов и имбецилов», но не закроется от мира «в отместку идиотам».

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