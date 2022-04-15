Комиссию по цифровому суверенитету России возглавит Медведев

Комиссию возглавит зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Согласно указу, он должен сформировать ее состав в течение месяца и передать список на утверждение президенту.
Комиссия должна разработать меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры России, и обеспечить координацию деятельности органов власти, а также организаций, работающих в этой сфере, пишет bfm.ru.
Кроме того, необходимо продумать оснащение объектов критической инфраструктуры радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием и российскими программно-аппаратными комплексами.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее Медведев заявил, что Россия может загнать под лед «русофобов и имбецилов», но не закроется от мира «в отместку идиотам».