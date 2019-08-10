Для школьной формы в России введут национальный стандарт

В России идет подготовка к введению предварительного национального стандарта школьной формы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанину.

Дети не любят одежду, сковывающую движения, поэтому для школьной формы не годятся сильно зауженные силуэты и тяжелые ткани.

Депутат Госдумы, являющаяся также координатором проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заявила изданию, что «установление предварительного национального стандарта школьной формы поможет повысить ее качество, удобство и безопасность, что отвечает интересам и детей, и родителей, но не должно привести к росту родительских трат»,

По данным «Известий», стандарт могут ввести в следующем году, такой план разработан в Министерстве промышленности и торговли РФ. В нем будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Кроме того, новый вариант формы будет иметь более строгий вид.

В Росстандарте пояснили, что предварительный вариант принимается для того, чтобы проверить новые требования на практике, то есть до утверждения официального ГОСТа.

По оценкам экспертов, сегодня примерно 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами.

По данным опроса ОНФ, проведенного в ноябре-декабре 2018 года среди более 1600 родителей из 84 регионов, средние расходы российской семьи на школьную одежду для каждого ребенка составляют 4035 рублей в год.

О том, что эти средства сдаются в школу, сообщили 16% родителей.



