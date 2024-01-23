Два алтайских вуза объединят

Реорганизация связана с присоединением Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина в Бийске.
Общая численность студентов составит более 10 тыс. человек.
По словам ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко, такие преобразования откроют новые возможности для развития университета.
Реорганизацию завершат в мае. АлтГПУ сохраняет свое название, а бийский вуз станет его филиалом.
Ранее стало известно, какие студенческие отряды появились в Алтайском крае и чем они успешны.
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