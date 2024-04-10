Фантомы, роботы и зубы на полке. Как учат крутых специалистов в виртуальной стоматологии алтайского медуниверситета

Altapress.ru подглядел, как студенты-стоматологи учатся сверлить зубы на куклах. Как это работает и почему это важно, рассказали и показали директор симуляционного центра АлтГМУ Ирина Чечина и завкафедрой стоматологии детского возраста Елена Подзорова.

Как в поликлинике

Изначально симуляционный центр создали ради экзаменов в 2016 году. В то время вышло распоряжение от государства, что студенты для ведения приема должны проходить после выпуска аккредитацию. Сказано — сделано. Позже аккредитационный центр расширили и стали использовать для учебного процесса тоже.

«Стоматологи много работают руками. Поэтому студенты все пять лет обучения учатся на практике, — отмечает директор центра Ирина Чечина. — Практические навыки получить очень важно. Чтобы на выходе студент умел все».

В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова Директор симуляционного центра АлтГМУ Ирина Чечина. Анна Зайкова

Виртуальная стоматология выглядит практически точь-в-точь, как настоящая. Только пациентов не хватает. Висят таблички с названиями отделений, есть и свой почетный кабинет главврача (на самом деле, это профессорская). Деление на хирургическое, ортопедическое и другие отделения довольно условное — для более эффективного использования пространства, чтобы все «кабинеты» не стояли без дела, помещения используют разные специалисты.

У входа даже поставили свою регистратуру. Стойка, стеллаж с карточками — все, как полагается. Медицинские карточки студенты заполняют ручкой, как врачи в клинике — на себя или на вымышленных пациентов. Электронный документооборот никто не отменял, но писать и формулировать мысль тоже важно, уверена Ирина Чечина.

В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова

Право на ошибку

Заходим в фантомный класс. На полках студентов ждут головы со вставными челюстями. Смотрят на нас голубыми глазами, раскрыв резиновые рты. Их насаживают на специальную стойку, которая присоединяется к столу на такой же крепеж, как у ручной мясорубки из советских времен. Правда, разумеется, обращаться с фантомами и роботами нужно куда бережнее, чем с фаршем.

«Конечно, есть фантомы с силиконовыми частями, которые очень легко рвутся, — рассказывает Ирина Чечина. — Наверное, это как раз показатель того, как важно симуляционное обучение. Хорошо, что сначала студенты отрабатывают это на куклах. Чтобы не допускать подобных грубых движений с живыми пациентами».

Далее проходим в класс, имитирующий рабочее место стоматолога. Настоящие кресла, как в кабинете врача, камеры, ультрафиолетовый шкаф — все для имитации уже настоящего приема. Здесь не только учатся, но и сдают экзамен. Сдают, кстати, на живых людях — сертифицированных «пациентах», которые получили удостоверение.

Удается заглянуть и на занятие. Посмотреть, как студенты учатся ставить пломбы и чистить корневые каналы. Жужжание инструментов разносится на всю аудиторию. Студент четвертого курса Николай Полковников поделился с нами впечатлениями:

«Учиться очень интересно, о своем выборе не жалею. Особенно увлекательно на четвертом курсе. Поначалу, когда это отрабатываешь, еще не понимаешь, для чего. А на старших курсах уже ощущаешь, что будешь работать с людьми, это другое. Сейчас уже принимаю реальных пациентов. Помню своего первого пациента. Очень сильно волновался. Ярко отпечатался в памяти момент, когда я впервые нажал кнопку и включил бор. На фантоме совсем по-иному чувствуется. С пациентом нужно общаться, успокаивать его, объяснять. На кукле можно допустить ошибку, а на человеке — уже нельзя. И чтобы ошибок не допускать, важно учиться на фантомах».

В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова

Искусственное дыхание Василию

Показали нам и препарат для создания коронок с грозным названием «ЦЕРЕК». Это новая технология, которая не печатает коронки, как 3Д-принтер, а вытачивает их из цельного материала. Выходит красивее, но дороже. Прежние технологии студенты тоже осваивают.

В зуботехническую лабораторию также зашли. В работу стоматолога это не входит, но студенты все равно изучают, чтобы разговаривать с зубным техником на одном языке. Зубных техников учат в колледже, но, возможно, скоро эта специальность появится и в вузе — в отделении СПО.

В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова

Побывали мы и в аккредитационном центре, с которого все началось. Завкафедрой стоматологии детского возраста Елена Подзорова показывает нам, как студенты сдают экзамены. Здесь пять станций, на каждой случайно попадается какой-то навык, который нужно будет сдать.

Последняя экзаменационная станция — неотложная помощь. Робот Василий (от рождения Леонардо) выглядит, как настоящий человек на грани смерти, которого надо спасать. Ему можно и делать массаж сердца, и ставить инъекции. Натуралистичность лица одновременно пугает и восхищает.

В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова В виртуальной стоматологии АлтГМУ. Анна Зайкова

Сам робот и программа к нему — отечественные, разработанные в Казани. В большинстве своем программы используются зарубежные. Но родная, признаются специалисты, удобнее и ближе российскому менталитету.

«Те, кто у нас на стоматологии доходит до сдачи, все сдают, — объясняет Елена Подзорова. — Если студент хочет учиться, если старается, он успешно сдает экзамен и становится хорошим специалистом».

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