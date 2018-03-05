Федеральные власти выделили 300 млн рублей на строительство школы в Барнауле

На строительство новой школы в барнаульском квартале 2008 из федерального бюджета выделили 300 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства образования Алтайского края.
Сейчас подрядчики уже возвели цокольный этаж, начали строительство первого и сделали котлован под бассейн.
В новой школе кроме основных учебных помещений предусмотрены кабинеты информатики для школьников среднего, старшего звеньев и младшеклассников. В комплексе с оружейной комнатой в новой школе будет работать кабинет военной подготовки. Запланирован также полный комплекс кабинетов для проведения уроков технологии: классы кройки и шитья, домоводства для девочек, столярная и слесарная мастерские для мальчиков.
В школе будет два спортзала, а на территории — футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис и бадминтон. Дополнительно оборудуют площадки для подвижных игр и зону отдыха.
Школу в квартале 2008 на улице Сиреневая на 550 мест начали строить в конце 2017 года. Закончить строительство застройщик Нодар Шония (компания "Селф") пообещал к 1 ноября.
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