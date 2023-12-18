18 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

Геологический институт ВСЕГЕИ решил избавиться от аббревиатуры

ВСЕГЕИ заменили название на Институт Карпинского. Отмечается, что это сделано для "омоложения международной повестки".

Институт Карпинского.
Институт Карпинского.
vsegei.ru

Как сообщает "Комсомольская правда", российский институт сменил логотип с аббревиатурой несколько месяцев назад.

В пресс-службе объяснили, что это сделано ради "омоложения международной повестки", а аббревиатура ВСЕГЕИ является брендом мирового значения и останется в уставных документах.

Институт Карпинского.
Институт Карпинского.
vsegei.ru

Также отмечается, что изменение логотипа никак не связано с поправками в законе.

Но адрес электронной почты и сайта, а также результаты выдачи в поисковиках все еще хранят в себе старое название.

Ранее мы сообщали, что движение ЛГБТ* официально признали экстремистским.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость