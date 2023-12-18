Геологический институт ВСЕГЕИ решил избавиться от аббревиатуры

Как сообщает "Комсомольская правда", российский институт сменил логотип с аббревиатурой несколько месяцев назад.
В пресс-службе объяснили, что это сделано ради "омоложения международной повестки", а аббревиатура ВСЕГЕИ является брендом мирового значения и останется в уставных документах.
Институт Карпинского.
vsegei.ru
Также отмечается, что изменение логотипа никак не связано с поправками в законе.
Но адрес электронной почты и сайта, а также результаты выдачи в поисковиках все еще хранят в себе старое название.
Ранее мы сообщали, что движение ЛГБТ* официально признали экстремистским.