Глава алтайского минобразования ответил на претензии прокуратуры по дистанту

Алтайский край попал в число регионов, где при организации дистанционного обучения допустили нарушения. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры. Глава регионального минобразования Максим Костенко, в свою очередь, высказался о претензиях со стороны надзорного ведомства.

В Алтайском крае, Брянской, Волгоградской, Омской и Тульской областях школы выпустили положения, по которым обязали детей иметь дома компьютеры с возможностью воспроизведения звука и видео, стабильный канал подключения к интернету и программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией и рабочими материалами.

Прокуроры добились отмены этих положений.

Министр образования края Максим Костенко прокомментировал информацию:

«Районные прокуроры края при проверке организации удаленного обучения не выявили ни одного нарушения прав обучающихся. В текстах локальных положений 7-ми образовательных организаций (а это 0,6% от общего их числа) выявлены некорректные формулировки, которые были изменены по результатам проверки».

Компьютер. CC0

Ранее в интервью altapress.ru Максим Костенко отметил, что за период весеннего дистанционного обучения примерно 11 тыс. семей в крае купили своим детям компьютеры.

В школах провели ревизию технического состояния — за лето в муниципалитеты поступило более 6 тыс. единиц компьютерной техники.

27 декабря 2020 года барнаульцы в -40 вышли на пикет, чтобы заявить о своем протесте против дистанционного образования в школах и системы ЦОС.