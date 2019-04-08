Глава комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина покинула свой пост

Председатель комитета по образованию администрации Барнаула Наталья Полосина ушла с этой должности. Она переходит работать в министерство образования Алтайского края, сообщил altapress.ru источник в мэрии.

В телеграм-каналах уход Полосиной связывают с чередой скандалов в зоне ответственности чиновницы. Ей припомнили, что она не отреагировала должным образом на конфликт в школе № 101. В середине ноября мать ученика этого учебного заведения Ульяна Меньшикова написала на странице в Facebook, что в школе над ее сыном систематически издеваются. В январе на завуча завели уголовное дело.

Еще одной причиной отставки называли историю учительницы Татьяны Кувшинниковой. Ее вынудили уволиться из-за того, что она опубликовала фотографии себя в купальнике. Директор школы посчитала это неприемлемым, но за учительницу вступилась общественность по всей России.

Однако по данным источника altapress.ru, все эти скандалы не повлияли на судьбу Натальи Полосиной. Ее переход на краевой уровень был запланирован давно.

Наталья Полосина работала в городском комитете по образованию с сентября 2011 года. В начале заместителем председателя, а через год возглавила это структурное подразделение мэрии.