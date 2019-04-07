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Жизнь

Сибирские «моржи» поддержали учительницу, уволившуюся из-за фотографии в купальнике

В Барнауле 6 апреля стартовал Открытый кубок Алтайского края по зимнему плаванию. Моржи из разных регионов Сибири не только соревновались на озере Пионерском, но и устроили акцию в поддержку Татьяны Кувшинниковой, учительницы, которая уволилась из школы из-за фото в купальнике, которое она сделала во время акции барнаульских моржей в поддержку зимней Универсиады. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Татьяна Кувшинникова.
Татьяна Кувшинникова.
Фото со страницы Татьяны Кувшинниковой в vk.com/tana80h

О том, что «моржи» решили поддержать Кувшинникову, сообщил Александр Зеленецкий, президент краевой Федерации закаливания и зимнего плавания.

Александр Зеленецкий,
президент краевой Федерации закаливания и зимнего плавания:

Мы здесь на Пионерском озере её поддержим. И солидарны со всеми учителями России и зарубежья. Даже британские СМИ об этом ярко высказались. Они понимают проблему. Такого не должны быть.

«Моржи» на Кубке борются за медали на девяти дистанциях. Конкуренцию барнаульцам составили гости из Новосибирска и Омска.

Напомним, увольнение Татьяны Кувшинниковой вызвало огромный резонанс во всей России, многие учителя, звезды кино поддержали учительницу. В ситуацию вмешались алтайские власти, которые устроили Кувшинникову работать в АКИПКРО. Она намерена разработать программу поведения учителей в соцсетях. Также Кувшинникова будет принимать участие в создании журнала «Учитель Алтая» и методических пособий, где необходима редакционно-корректорская работа.

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