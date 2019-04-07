Сибирские «моржи» поддержали учительницу, уволившуюся из-за фотографии в купальнике

О том, что «моржи» решили поддержать Кувшинникову, сообщил Александр Зеленецкий, президент краевой Федерации закаливания и зимнего плавания.
Александр Зеленецкий,
президент краевой Федерации закаливания и зимнего плавания:
Мы здесь на Пионерском озере её поддержим. И солидарны со всеми учителями России и зарубежья. Даже британские СМИ об этом ярко высказались. Они понимают проблему. Такого не должны быть.
«Моржи» на Кубке борются за медали на девяти дистанциях. Конкуренцию барнаульцам составили гости из Новосибирска и Омска.
Напомним, увольнение Татьяны Кувшинниковой вызвало огромный резонанс во всей России, многие учителя, звезды кино поддержали учительницу. В ситуацию вмешались алтайские власти, которые устроили Кувшинникову работать в АКИПКРО. Она намерена разработать программу поведения учителей в соцсетях. Также Кувшинникова будет принимать участие в создании журнала «Учитель Алтая» и методических пособий, где необходима редакционно-корректорская работа.