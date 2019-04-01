Уволившаяся со скандалом из-за фото барнаульская учительница нашла работу

Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, со скандалом ушедшая из барнаульской школы № 13, нашла новое место работы в сфере допобразования.

Со 2 апреля педагог приступит к обязанностям специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО), сообщили altapress.ru в пресс-службе института.

Этот вариант Кувшинниковой предлагал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, три года возглавлявший АКИПКРО.

Напомним, Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после претензий одной из мам своих учеников по поводу фотографии в соцсети. Педагог опубликовала фото в купальнике с соревнований по зимнему плаванию.

История прогремела на всю Россию и даже попала в зарубежные СМИ. Учителя запустили в поддержку коллеги флешмоб.

Сама Кувшинникова предложила создать курсы по безопасному ведению соцсетей для учителей. Ее инициативу поддержало минпросвещения РФ.