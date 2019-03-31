Госдума поддержала флешмоб учителей в купальниках в защиту барнаульской коллеги

Педагоги из разных регионов России выкладывают свои снимки в интернет в знак солидарности барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой после того, как ей пришлось уволиться из школы из-за фотосессии в купальнике.

В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике — вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного. То, что ее поддерживают другие учителя, я считаю, что они правильно делают. Надо бороться за своих коллег. Травля за их частную жизнь — это нехорошо.