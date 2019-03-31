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Жизнь

Госдума поддержала флешмоб учителей в купальниках в защиту барнаульской коллеги

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко положительно отозвалась о флешмобе учителей в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой. По мнению депутата, для ее увольнения не было оснований, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Татьяна Кувшинникова.
Татьяна Кувшинникова.
Фото со страницы Татьяны Кувшинниковой в vk.com/tana80h

Педагоги из разных регионов России выкладывают свои снимки в интернет в знак солидарности барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой после того, как ей пришлось уволиться из школы из-за фотосессии в купальнике.

Елена Драпеко,
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре:

В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике — вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного. То, что ее поддерживают другие учителя, я считаю, что они правильно делают. Надо бороться за своих коллег. Травля за их частную жизнь — это нехорошо.

25 марта учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из Барнаула вынудили уйти из школы из-за фотографии в купальнике. Теперь она разработает и будет преподавать учителям правила поведения в социальных сетях. Такое предложение девушке сделал министр образования региона Максим Костенко.

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