Голландский журналист приехал разбираться с закрытием алтайских школ

В Тюменцевском районе Алтайского края побывала съемочная группа голландского телеканала RTL Nieuws, пишет «Банкфакс». Журналисты побеседовали с местными жителями об образовании. Они верят, что интерес европейского телевидения поможет сдвинуть судебное разбирательство о реорганизации андроновской школы.

Спецкорр телеканала Mартин Смиерс в свое время получил российское образование в новосибирском вузе. Теперь он снимает общественно-политические сюжеты о России. Узнав о закрытии сельских школ в Алтайском крае, он решил сам приехать на место.

Как пояснили андроновцы, журналист поговорил практически с каждым местным жителем, в том числе со школьниками. Приезд Mартина Смиерса заинтересовал местных чиновников, которые решили дать ему обстоятельный комментарий. Правда, сам журналист такой цели не ставил.

Сюжет будет приурочен к прямой линии с Владимиром Путиным, чтобы показать — проблемы в регионах России зачастую решаются лишь точечно и в режиме ручного управления.

20 июня он также отправился в село Старая Суртайка, где школу удалось сохранить благодаря вмешательству президента.