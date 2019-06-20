Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июня 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

Голландский журналист приехал разбираться с закрытием алтайских школ

В Тюменцевском районе Алтайского края побывала съемочная группа голландского телеканала RTL Nieuws, пишет «Банкфакс». Журналисты побеседовали с местными жителями об образовании. Они верят, что интерес европейского телевидения поможет сдвинуть судебное разбирательство о реорганизации андроновской школы.

Голландский журналист Мартин Смиерс в Андроново.
Голландский журналист Мартин Смиерс в Андроново.
Ирина Катенева.

Спецкорр телеканала Mартин Смиерс в свое время получил российское образование в новосибирском вузе. Теперь он снимает общественно-политические сюжеты о России. Узнав о закрытии сельских школ в Алтайском крае, он решил сам приехать на место.

Как пояснили андроновцы, журналист поговорил практически с каждым местным жителем, в том числе со школьниками. Приезд Mартина Смиерса заинтересовал местных чиновников, которые решили дать ему обстоятельный комментарий. Правда, сам журналист такой цели не ставил.

Сюжет будет приурочен к прямой линии с Владимиром Путиным, чтобы показать — проблемы в регионах России зачастую решаются лишь точечно и в режиме ручного управления.

20 июня он также отправился в село Старая Суртайка, где школу удалось сохранить благодаря вмешательству президента.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость