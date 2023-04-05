Грамотные и подготовленные к армии. В алтайском минобре рассказали, как будут обучать в школах с 2023 года по обновленным госстандартам

Каждый год вносит свои изменения в систему образования. В 2022−23 учебном году вступили в силу обновленные федеральные государственные стандарты, все ученики 1-х и 5-х классов начали осваивать школьную программу немного в другом ключе. Введение ФГОС планировалось поэтапным, так что учебный год- 2023−24 тоже принесет изменения. О самых важных мы поговорили с руководителем отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Натальей Полосиной.

Везде одинаково

— Помимо ФГОС для общего образования в этом году нас ждем единая образовательная программа. Как соотносятся эти два нововведения?

— С 1 сентября 2022 года мы рекомендовали обязательный переход на новый ФГОС всем 1-м и 5-м классам — то есть начальному и среднему звену, остальным по желанию. Желающих оказалось больше, чем ожидали. С 1 сентября 2023 года начнет действовать обновленный ФГОС для среднего образования. Это следующая ступень. По этим стандартам будут обучаться все школьники, которые придут в 10-й класс в этом году.

На сегодняшний день действительно готовится единая государственная образовательная программа, которая будет создана в соответствии с обновленными ФГОС. Почему это важно? Мы в этом году уходим от огромного многообразия программ, учебников и пособий, которые сегодня затрудняют ребенку, например, переход из школы в школу: переезд в другой город или из села в столицу региона. При смене образовательного учреждения бывало так, что ребенок начинал учиться по совершенно другой программе.

Это многообразие сложилось не вчера. В свое время Минпросвещения РФ предлагало развивающие программы и, так скажем, традиционные. Все это многократно усовершенствовалось, так что теперь и традиционные программы включают элементы развивающего обучения. Теперь единая госпрограмма призвана упорядочить образование внутри всей страны, создать единое образовательное пространство.

Но также мы понимаем, что внутри каждого класса тоже складывается определенный социум. Есть дети, которые нуждаются в индивидуальном учебном плане. Это остается допустимым.

Школа. Михаил Хаустов

— Что изменится в графике обучения?

— У нас будет единый календарь. Знаете, все новое — хорошо забытое старое. Я работала учителем истории, у меня была утвержденная в Москве программа, в которой школьные часы разбивались по темам. Например, есть определенное количество часов на тему «История славянских государств». Внутри я могла варьировать — на какой именно урок сделать больший акцент. Но выйти за рамки этих часов было нельзя. Вот такой же регламент предлагается и сегодня.

График всех программ будет рассчитан на 34 учебных недели — с 1 сентября до 20 мая.

Подготовить к жизни

— Как изменится количество предметов и их наполнение?

— Изменения коснутся второго иностранного языка. Он перестает быть обязательным. Изучать его станет возможно по желанию родителей. Если у школы нет возможности вести предмет, например, нет учителя, то изучение не обязательно — это допустимо в соответствии с нормативными документами.

Новшества коснутся и математики. Мы знаем, что с 7 класса математика делится на алгебру и геометрию. Теперь к ним добавится еще один учебный модуль — вероятность и статистика.

Школа. Михаил Хаустов

В прошлом году мы проводили акцию «ЕГЭ с родителями», я тоже писала экзамен. Выяснилось, что базовую математику я, конечно, знаю и через 40 лет после окончания учебы не забыла. А вот над вопросами с элементами вероятности пришлось немного подумать. Конечно, в силу опыта мы правильно ответили на вопросы, но детям пришлось бы сложно. Теперь это будут преподавать в школах.

Это развивает логическое мышление, суждения по поводу тех или иных возможностей, поиск ответов на вопрос «почему это произошло или не произошло». На мой взгляд, это очень важно для дальнейшей самостоятельной жизни школьника.

— Мы говорим сейчас о функциональной грамотности , которая должна быть во главе угла современного образования , верно?

— Да. Мы очень большое внимание должны уделять функциональной грамотности — способности человека использовать знания для решения широкого спектра жизненных задач. Это финансовая, читательская, естественнонаучная грамотность и прочее. Это то, что готовит ребенка к выходу в социум. Такая подготовка касается и начальной школы, в том числе.

Также поменяется предмет ОБЖ, в структуру которого будут введены элементы начальной военной подготовки в 10 классе. Не думаю, что это вызовет какое-то большое удивление у родителей, мы тоже учились перевязывать раны и собирать автомат. Для мальчишек это особенно важно, мужчина — это все-таки воин.

Юноши будут обязаны пройти военные сборы. Разумеется, использовать военную технику не будут, но посмотрят, как она работает, какие специальности есть в армии. В остальных классах ОБЖ останется в прежнем виде.

Школа. Открытые источники в интернете.

Разные методы

— Что изменится в новом учебном году для учителя?

— Говоря о том, что единая государственная программа стандартизирует преподавание во всех школах страны, мы должны сказать и о том, что методики этого преподавания может по-прежнему выбирать учитель. Это никак не помешает педагогам привносить в уроки творчество. Все методики приемлемы, самое главное, чтобы они позволяли донести материал до детей.

Другом направлением, где можно реализовать свои учительские способности, остается внеурочная деятельность. На сегодняшний день на нее предусмотрено до 10 часов в неделю на класс. И одно из главных направлений внеурочной деятельности остаются «Разговоры о важном» — каждый понедельник мы рассказываем детям о знаменательных событиях и великих людях нашей страны.

В связи с обновлением ФГОС мы второй год ведем серьезную работу по курсам повышения квалификации учителей — в частности по «Разговору о важном» и функциональной грамотности. Институт развития образования будет вести курсы по новым образовательным модулям, которые вводятся с 2023 года, и по графикам.

Как и в прошлом году, у учителя остаются пять документов, обязательных к ведению: журнал учета успеваемости; журнал внеурочной деятельности; план воспитательной работы; характеристика на обучающегося по запросу.

Но я честно скажу, что учителю необходимо поурочное планирование. Он должен четко понимать объем, цели, материалы и результаты каждого урока.

Школа. Михаил Хаустов

То , что важнее

— Еще одно новшество ФГОС — углубленное изучение отдельных предметов в 10−11 классе. Как это будет проходить?

— Мы должны помочь детям дальше выстраивать учебную и профессиональную траекторию. Это касается больше старших классов, но начинаем мы еще в среднем звене.

После 9-го класса школьник заканчивает основное общее образование, получает аттестат и может пойти в систему среднего профессионального образования. Но может поступить в 10 класс и учиться еще два года. Именно в 10 классе начнется в этом году обязательное углубленное изучение отдельных предметов. Школьник может изучать углубленно любой предмет, который наиболее важен для его дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

У нас есть разные учебные планы в соответствии с обновленным стандартом, которые позволяют большее количество часов отдавать именно углубленным предметам.

Поскольку в 10−11 класс идут не все дети, из пяти 9-х классов может сформироваться четыре или даже три. По сути это новые классы как раз с углубленным изучением отдельных предметов.

Образование. Учебники. открытые источники ( CC0)

Новые учебники

— Как обновленная программа будет представлена в учебниках и пособиях? Придется многое выпускать заново?

— Сейчас мы уже начинаем закупать учебники по обновленным стандартам. Но, конечно, массово это не произойдет, издательства не справятся с такой массой: только в Алтайском крае 285 тыс. учащихся школ. Для нас приоритет — учебники для 1-го и 5-го классов, а также для 2-ого и 6-го (это те, кто второй год будут учиться по новым ФГОС).

Темы по обновленным ФГОС пересекаются с темами старых учебников, поэтому есть возможность по ним заниматься, для удобства постепенно будем менять.