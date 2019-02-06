Из-за недостатка патриотизма из Федерального перечня исключили школьный учебник

Учебник по экономике для 10−11-х классов может быть снова включен в Федеральный перечень учебников в том случае, если его автор Игорь Липсиц доработает пособие, добавив в его содержание любви к Родине, пишет « Коммерсантъ ».

Ранее министерство просвещения заказало экспертизу учебника, в результатах которой есть следующие формулировки: «Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «Приведенные примеры не способствуют любви к Родине».

В связи с этим издательство «Вита-Пресс» предложило Липсицу убрать из учебника вопросы, которые провоцируют «негативную, неконструктивную дискуссию».

Липсиц ответил, что готов внести некоторые правки, «чтобы у школ не было проблем», но писать про «взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения» он не будет, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что из учебников истории для 8-го класса убрали фразу о захвате Амурской области у Китая в XIX веке.

В издательстве «Просвещение» агентству сказали, что правку внесли после того, как отец школьника из Благовещенска возмутился описанием событий, связанных с политическим кризисом в Китае: «Англия и Франция развязали Вторую „опиумную войну“ 1857−1860 годов и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова».

В обновленной версии фраза, касающаяся действий России, отсутствует.