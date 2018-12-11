Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
142

Из учебников истории вычеркнули захват Амурской области у Китая

Из учебников истории для 8-го класса убрали фразу о захвате Амурской области у Китая в XIX веке, сообщает ТАСС.

Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая.
kremlin.ru

В издательстве «Просвещение» агентству сказали, что правку внесли после того, как отец школьника из Благовещенска возмутился описанием событий, связанных с политическим кризисом в Китае:

«Англия и Франция развязали Вторую „опиумную войну“ 1857−1860 годов и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова».

В обновленной версии фраза, касающаяся действий России, отсутствует, пишет Lenta.ru.

Между тем вызвавшая скандал версия учебника все еще находится в действующем федеральном перечне рекомендуемых к использованию изданий и может использоваться школами до принятия нового.

В 2017 году российский учебник по астрономии рассказал о «раздвоенных копытах» Сталина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость