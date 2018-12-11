Из учебников истории вычеркнули захват Амурской области у Китая

В издательстве «Просвещение» агентству сказали, что правку внесли после того, как отец школьника из Благовещенска возмутился описанием событий, связанных с политическим кризисом в Китае:
«Англия и Франция развязали Вторую „опиумную войну“ 1857−1860 годов и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова».
В обновленной версии фраза, касающаяся действий России, отсутствует, пишет Lenta.ru.
Между тем вызвавшая скандал версия учебника все еще находится в действующем федеральном перечне рекомендуемых к использованию изданий и может использоваться школами до принятия нового.
В 2017 году российский учебник по астрономии рассказал о «раздвоенных копытах» Сталина.