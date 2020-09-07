Из-за заболевшего COVID-19 учителя начальных классов в регионе закрыли школу

В кемеровском Междуреченске из-за единичного случая коронавируса закрыли всю школу, сообщили в пресс-центре города.

Линейка на День знаний в школе №53.

В администрации города уточнили, что речь идет о школе № 12. Новым вирусом инфицирован педагог начальных классов.

Всю школу закроют на один день — для проведения полной дезинфекции. Однако не уточнили — 7 или 8 сентября пройдет обработка.

При этом детям, с которыми непосредственно занимался учитель, придется гораздо дольше посидеть дома.

«Ученики две недели будут заниматься дистанционно. Они изолируются дома вместе с одним из родителей», — подчеркнули в пресс-центре.

Коронавирус. Пандемия. Анализы. CC0

Педагога госпитализировали в одну из клиник Новокузнецка. Сейчас специалисты отрабатывают его контактный круг — семью и коллег, чтобы следить за их здоровьем.

Всем сделают тесты на COVID-19. Таким образом, число школьников, попавших под изоляцию, может увеличиться.

Как отмечает «Интерфакс-Сибирь», также отправили на карантин учащихся двух классов школ в Киселевске и Анжеро-Судженске — после выявленных в учебных заведениях случаев заражения коронавирусом.

Напомним, на один день закрыть школы решили также в Иркутской области. Правда, причина иная — из-за выборов губернатора дети будут учиться на улице.

Ранее altapress.ru рассказал, почему дети не хотят ходить в школу. Советуем прочитать, если интересно, почему у родителей опускаются руки и они не знают, как наказать ребенка.