Мать, что ты делаешь! Барнаульский психолог объяснила, почему дети не хотят ходить в школу

Современные дети все чаще не хотят учиться, плюют на распорядки и требования родителей и впадают в депрессии и неврозы, не понятные тем, кто вырос в советской школе. О том как и почему взрослые упускают главный момент в воспитании отпрысков и что из этого получается, мы говорим с детским нейропсихологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Ларисой Головиной.

Что воля , что неволя

— Современным родителям бывает трудно справиться с детьми , которые ничего не хотят. Где корень зла?

— Нежелание что-либо делать — это проблема воли, и касается она не только детей. Уже выросло целое поколение людей, ставших родителями, но они не могут себя принуждать. Они могут действовать, только когда им приятно и легко, и совершенно бессильны, когда нужно идти против каких-то своих желаний и преодолевать препятствия. Они импульсивны, им трудно нести какие-либо обязательства, так что у них часто есть проблемы с законом, например с выплатой кредитов.

Проблема воли — это тема, о которую ломали много зубов. Потому что она не поддается инструментальному исследованию. Это важный психический процесс, который, собственно, и делает человека человеком. Мы можем исследовать мышление и память с помощью тестов и измерений физиологических параметров — электрической активности мозга или обмена веществ, например.

Инструментальной базы для исследований воли нет. Главный доступный метод ее изучения — в ситуациях, когда она порушена, то есть изъян видно сразу.

Клинический психолог Лариса Головина. vk.com.

Так, в случае со школьниками мы видим сбой, когда нет никакой мотивации. Родители говорят: «Ему ничего не надо, ничего не интересно». У родителей руки опускаются, они не знают даже, как наказать ребенка. Ну, отберут планшет, он скажет: «Ну и ладно». У него все «ну и ладно». Раньше наказанием была уже перспектива того, что мама рассердится. И это мотивировало. Для современных детей все по-другому.

Выпасть из люльки

— Почему , на ваш взгляд , это происходит?

— Мы это поймем, если посмотрим на жизнь современного человека, на сами условия воспитания. Если младенец лежит в мокрой пеленке, он заорет, и тогда придет кто-то большой и сделает сухо и тепло. Появляется условная связь. Этот крик — первый акт воли.

Современного ребенка лишают возможности проявлять волю на самых ранних этапах. Начнем с того, что у нас есть памперсы, в которых не мокро и орать не надо. И дальше ребенок живет в условиях, где ему самому практически ничего не нужно делать.

Школа. Анна Зайкова

Человек, родившийся 40−50 лет назад, очень быстро, так скажем, вываливался из люльки и был вынужден совершать много телодвижений, чтобы удовлетворить элементарные жизненные потребности. Он оказывался вовлечен в обычную бытовую жизнь старших, потому что если он, например, не приготовит себе еду, то никто этого не сделает. И ребенок очень рано понимает: для того чтобы что-то получилось, надо прикладывать усилия.

У нас есть готовая еда, не нужно напрягаться, чтобы ее добыть. Чрезмерное увлечение современных родителей комфортом, чрезмерная и не всегда обоснованная забота о безопасности приводят к тому, что ребенок растет безвольным. Это тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад.

Потому что когда возникнет ситуация преодоления какой-то трудности, когда нужно проявить терпение, то человеку будет очень некомфортно, и он попытается убежать от этих обстоятельств. Хотя на самом деле в этом мире выигрывают те, кто в числе прочего умеет терпеть дискомфорт, понимая, зачем это нужно.

Когда ко мне приходят родители 11-летнего подростка и говорят, что он ничего не хочет делать, я думаю: «Ну, мои хорошие, а что вы сделали для того, чтобы он вообще что-то захотел?» У него все блага мира на расстоянии вытянутой руки.

Охрана школы во время ЕГЭ. Анна Зайкова

Полумеры не помогут

— Есть способ исправить такого подростка?

— Только один — поставить ребенка в такие условия, где он вынужден будет проявлять волю, где всего можно добиться только трудом. Интуитивно родители знают этот путь, но не все готовы так поступить.

Отдайте сына в спортивный лагерь, где во главе стоит правильный физрук — такой простой мужик, который знает, как добыть в лесу еду, не сгореть при пожаре, не утонуть в реке, не замерзнуть и защититься от волков. И вот тут реально: не потопал — не полопал.

— Если так и не тренировать волю , что потом будет с ребенком?

— Психические процессы развиваются по спирали, проходя одни и те же точки, только на разном уровне. Есть начальная точка — крик мокрого ребенка. Затем, например, трех-четырехлетка волевым усилием не возьмет конфету, которую мама запретила брать. Затем подросток тем же усилием не пойдет играть за компьютер, а посидит за учебниками, потому что важно поступить в физматкласс.

И так всю жизнь. В предельном, крайнем варианте это, например, Александр Матросов, который лег на амбразуру вопреки своим желаниям и потребностям.

Школа. Анна Зайкова

Если где-то на каком-то этапе произошел сбой и эта спираль не построилась, то впоследствии нужно будет довольно жестко ставить ребенка в такие условия, когда ему нужно будет принять решение. Причем решение, от которого зависят его элементарные жизненные потребности.

То есть если нам не удается его мотивировать более высокими потребностями (быть хорошим, честным, благородным и пр.), придется опуститься до того, что связано буквально с едой и водой.

— Что происходит с таким ребенком во взрослой жизни?

— Запустить волю наполовину нельзя, она либо есть, либо нет. Но тут есть еще одна проблема. Волевой процесс, даже если он запущен, не бесконечен. Его нельзя сохранить на всю жизнь, стать человеком навсегда невозможно. Надо постоянно поддерживать этот тонус.

Превратиться в безвольную амебу можно на любом этапе жизни. Нам знакомы эти моменты апатии, когда мы падаем на диван, жрем пиццу и смотрим сериалы круглыми сутками. Но потом какой-то мотив появляется, и мы берем себя в руки. Если ты был волевым и сильным 20 лет своей жизни, это не гарантия, что ты останешься человеком до конца.

То есть стать зверушкой можно легко, а вот двери обратно в человечество всегда закрыты, и открыть их можно только пинком — нашим волевым усилием.

В школе. Анна Зайкова

Впереди паровоза

— Когда ребенок идет в первый класс , он понимает , что начинается какой-то новый этап , но ничего о нем не знает. Возможно , у него есть ожидания , и он может быстро разочароваться. Как ему помочь перейти на этот новый уровень?

— Система воспитания и обучения, которую прошли мы, основывалась на наших возможностях и удовлетворяла наши же потребности. В современном мире она дала сбой. Перекос происходит колоссальный, и год от года все больше.

Дети от года до трех лет, например, должны много двигаться. Это стадия формирования сенсомоторного интеллекта. Человек познает мир через движения и ощущения. В это время он накапливает багаж ощущений и формирует свою нервную систему так, чтобы в дальнейшем она была способна выполнять другие операции и обслуживать другие процессы, например мышление, на котором потом будет строиться как раз обучение.

Слишком увлеченные идеей развития ребенка родители, начитавшись интернета, начинают своих 2−3-летних детей усаживать за стол и учить буквы. Бежать впереди паровоза, в общем. Мать, что ты делаешь? Чего хочешь добиться? Чтобы ребенок к 10-му классу докторскую диссертацию защитил?

Это очень жестоко по отношению к маленькому человеку. Движения и ощущения — это буквально еда для нервной системы ребенка в этом возрасте. И родители его постоянно недокармливают.

Подростки. Кеды. СС0

Так что к первому классу ребенок приходит, во-первых, физически чахлым, во-вторых, с уже накопленным колоссальным отвращением к самому процессу обучения. Ведь, если вместо еды всякий раз давать человеку какую-нибудь вонючую гадость, он очень быстро перестанет есть вообще.

У здорового ребенка огромный познавательный интерес, но с ним учат буквы и цифры, а не познают мир на ощупь. В школе все еще хуже. Ребенок и физически не может вытягивать эту нагрузку. А там еще и оценки. Потом приходит пубертатный период и вообще сносит крышу.

— Если в начальной школе уже видно проблему , то как ее решить?

— Решить можно, но не всегда есть кому это сделать. Грамотный педагог, конечно, сможет пробудить искру любознательности в своем ученике, но сейчас все больше ориентируются на показатели, а не на процесс. У процесса познания нет результата, он ценен сам по себе, так нарабатывается драгоценный опыт, который нельзя как-то измерить.

Подростки. unsplash.com

Оценки и депрессия

— Но тем не менее школьные оценки существуют. И не все родители и дети адекватно на них реагируют.

— Оценка нужна. Но чтобы школьник ее адекватно воспринимал, нужно много условий. Если родители ориентированы на показатели результата и не считаются с возможностями ребенка (особенно когда у них самих проблемы с самооценкой), он очень быстро понимает: мама и папа остаются очень значимыми в моей жизни, но я не способен оправдать их ожидания.

Формируется так называемая выученная беспомощность. Если я, прилагая все возможные и невозможные усилия, не могу достичь нужного результата, то просто лягу на пол, буду скулить и пальцем не пошевелю, чтобы что-нибудь сделать. И это нормальная реакция, когда тебе не по силам какие-либо требования.

Это причина ранних детских депрессий, которых становится все больше. И в конце концов мы получаем ребенка в полном отчаянии, который орет: «Лучше бы ты меня не рожала!» — и грозит выброситься в окно.

Подростки. unsplash.com

У меня как у психолога в этих случаях большие вопросы к родителям. Давайте заниматься вашей тревожностью и в целом картиной мира. Нам не нужно ничего делать с ребенком, надо «перестраивать» вас. Вы-то что сделали, чтобы он справлялся с требованиями?

Грубо говоря, ребенка всю его жизнь кормили с ложечки и утирали рот, теперь ему семь лет и он вдруг слышит: «Почему ты посуду не помыл?» А он вообще не в курсе был, что так надо. Нельзя по первому требованию ждать исполнения чего-то, что раньше делалось как бы само собой.

— «Я получил двойку , и теперь мама перестанет меня любить» — как пережить такой страх?

— Любит меня мама или нет — ключевой вопрос. И именно так он стоит у детей в любой ситуации. Если у мамы есть позиция: «Я все равно люблю своего ребенка, несмотря ни на что», то она транслируется напрямую, независимо от того, что мама говорит. Ребенок понимает это очень хорошо: принес двойку, мама будет недовольна, но не перестанет меня любить. Это дите не скатится в депрессию. Должно быть ощущение нужности родителям.

— Можно дать какие-то конкретные советы родителям , чьи дети идут в школу?

— Не перекладывайте всю ответственность на ребенка. И не берите всю ответственность на себя. Даже не знаю, что хуже. Чаще заглядывайте в себя и поступайте не как надо, а как вам лежит к душе. Вот вы увидели двойку в дневнике и считаете, что на ребенка надо наорать. А вам точно хочется орать или вы просто думаете, что так правильно? Может, вам на самом деле хочется обнять его? Важно увидеть, что на самом деле происходит с вами и с ребенком в этот момент.