Известная российская актриса усомнилась в круглой форме Земли

Актриса Агата Муцениеце выразила сомнения в том, что Земля круглая, пишет Hello! .

По словам актрисы, ей очень хочется в космос. Она поделилась — у нее был шанс посетить космос, если бы ее кандидатуру одобрили для участия в фильме Клима Шипенко «Вызов», указывает Lenta.ru.

«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет?» — сказала актриса.

Но тогда в конкурсе выбрали Юлию Пересильд.

Между тем Юрий Лоза обрушился на киноэкипаж, полетевший на МКС. Певец и композитор напомнил — медийные личности ранее показывали свои умения на сцене театра, в танцах, в бассейне, на манеже цирка и в фигурном катании на льду. Музыкант добавил, что члены киноэкипажа «не имеют о космонавтике ни малейшего представления».

Ранее Лоза вступился за теорию плоской Земли и привел несколько «аргументов» в поддержку теории в беседе с «Пятым каналом».

Лоза является сторонником теории плоской Земли и основные доводы почерпнул в книге Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар». Музыкант заявил, что находит подтверждения теории в собственной жизни.