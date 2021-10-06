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Жизнь

Юрий Лоза обрушился на киноэкипаж, полетевший на МКС

Музыкант Юрий Лоза, известный своими едкими комментариями на злободневные темы, прошелся по съемочной группе фильма «Вызов», накануне отправившейся на Международную космическую станцию (МКС).

Юрий Лоза.
Юрий Лоза.
vk.com/nomoiplot

67-летний певец и композитор напомнил — медийные личности ранее показывали свои умения на сцене театра, в танцах, в бассейне, на манеже цирка и в фигурном катании на льду.

«Я даже боюсь представлять, какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов», — негодует Лоза на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Музыкант добавил, что члены киноэкипажа «не имеют о космонавтике ни малейшего представления».

Ранее певец и гидролог Юрий Лоза доказал, что Земля плоская, а не шарообразная.

Ранее Лоза вступился за теорию плоской Земли и привел несколько «аргументов» в поддержку теории в беседе с «Пятым каналом».

Лоза является сторонником теории плоской Земли и основные доводы почерпнул в книге Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар». Музыкант заявил, что находит подтверждения теории в собственной жизни.

Что произошло

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко улетели на борт МКС, где в ближайшее время пройдут съемки фильма «Вызов». Кинокартина станет первой в истории художественной лентой, снятой в космосе.

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