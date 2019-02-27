Как в Барнауле выбрать для ребенка спортивную школу

Большинство родителей, планируя отдать ребенка в спорт, вовсе не собираются делать из него олимпийского чемпиона, говорят: «Пусть для здоровья позанимается, и на улице болтаться не будет». В таком случае лучше отдать чадо в одну из многочисленных секций . Если же ребенок амбициозен и горит желанием мировых побед — вам дорога в барнаульские спортивные школы.

Принципиальное отличие спортивных школ — в нацеленности на результат. Это не просто общие оздоровительные занятия, но и планомерная подготовка к соревнованиям и рекордам по специально утвержденным программам.

Соответственно, и спорт в таком случае для ребенка — это не хобби, которым можно заниматься раз от разу в свободное время, но дело всей жизни и будущая профессия. К этому надо быть готовым.

Если в физкультурные секции может записаться любой, то в школах ребятам придется сдавать своеобразные вступительные «экзамены», где тестируют физическую подготовку и психологические качества будущего ученика.

В Барнауле 13 муниципальных учреждений спортивной подготовки, из них пять — олимпийского резерва. 9910 человек занимаются в них 29 видами спорта (в том числе 19 — олимпийскими).

Сегодня 594 воспитанника спортивных школ — члены сборных или кандидаты в сборные всех уровней. А 43 спортсмена входят в состав сборных России по различным видам спорта.

Среди барнаульских учреждений есть по-настоящему прославленные. Например, старейшая школа «Спарта», которая почти 50 лет готовит сильнейших высокопрофессиональных дзюдоистов и самбистов в Алтайском крае и Сибири.

При выборе вида спорта родителям рекомендуют трезво оценить не только физические качества ребенка, но его морально-волевые способности.

Личные и командные. Индивидуалистов видно уже в детском саду, для таких подойдут виды спорта, где ребенок сам за себя, будь то легкая атлетика или каратэ. Если же чадо способно чувствовать партнера и быстро реагировать на внешние изменения, добро пожаловать в волейбольную команду.

Контактные и бесконтактные. Одни дети любят участвовать в потасовках и хорошо себя чувствуют в автобусе в час пик, другие избегают любых контактов с окружающими. Для последних явно не подойдет, например, футбол.

Игровые и неигровые. Некоторых ребят подстегивает битва с соперником, им интересно выбирать стратегию, продумывать тактику. Другие предпочитают соревноваться сами с собой, таким комфортно в атлетике или лыжных гонках.

Динамичные или статичные. В одних видах спорта надо сосредоточиться и сконцентрироваться, в других — постоянно двигаться. Родителям надо присмотреться, как ребенок относится к проблемам: пытается решить с наскока или склонен долго упорствовать.