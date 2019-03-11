Как выбрать музыкальную школу для ребенка в Барнауле

Музыка помогла достичь успехов в жизни многим знаменитостям. Даже если ребенок не станет делать профессиональную карьеру на сцекне, уроки в музыкальной школе не пройдут даром: чувство стиля, самостоятельность, артистизм, общая культурная эрудированность — лишь немногие плюсы такого образования.

В Барнауле работают три музыкальные школы и пять школ искусств, в которых есть музыкальные отделения. В них занимаются почти 5 тыс. детей.

Скрипка или фортепиано, баян или гитара — в школах научат виртуозно владеть любым инструментом. Для тех, кто хочет чего-то необычного, тоже есть предложения. Школа № 1 имени Глазунова — единственная, где учат играть на гуслях, а в школе искусств № 3 можно освоить валторну.

Если ребенок любит петь, то есть возможность выбора из вокальных направлений: хоровое или сольное, народное или академическое пение.

Музыка развивает эмоциональность, чувство ритма и слух. Ребенок учится понимать прекрасное, ведь звуки — это первое, с чем он сталкивается еще до рождения.

Педагоги уверены: благодаря музыкальной школе дети поднимаются на новый культурный уровень, они умеют отличать хорошее от плохого не только в музыке, но и в других областях: кино, литературе, искусстве.

Известно также, школьникам, которые занимаются в «музыкалке», гораздо проще учить иностранные языки.

Уроков в музыкальной школе не так много, так что необходимы будут и домашние занятия, что разовьет в ребенке самостоятельность и усидчивость.

Дети с музыкальным образованием, безусловно, более коммуникабельны и артистичны, они не боятся публичных выступлений, им проще завести дружеские отношения, а во взрослом возрасте и деловые контакты.

Занятия музыкой полезны и для здоровья. Игра на любом музыкальном инструменте развивает координацию и мелкую моторику рук, пение укрепляет дыхательный аппарат и уменьшает количество простудных заболеваний.

Музыкальные школы отличаются от кружков тем, что не просто направлены на занятость ребенка, но дают комплексное образование. Помимо музицирования в программу подготовки входят уроки по сольфеджио и музыкальной литературе. По итогам обучения выпускникам выдают соответствующие аттестаты.

Школы ведут и профессиональную ориентацию наиболее способных учащихся и готовят их к дальнейшему обучению и приобретению профессии.

Ребята показывают значительные результаты. В 2018 году 595 учащихся музыкальных школ и школ искусств города стали лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов.

Многие выпускники продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях и сейчас успешно работают по всей России и за рубежом — играют в симфонических, духовых и народных оркестрах, поют в хоровых коллективах, оперных и музыкальных театрах, преподают музыку.