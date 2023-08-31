Какой должен быть минимальный вес рюкзака российского первоклассника

В перечне обязательных учебников 9 книг, пишет Газета.ru.
Самым тяжелым учебником оказалось "Литературное чтение". А самым легким пособием будет - "Технология".
Врач отметил, что вес школьного портфеля со всеми принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребенка.
Рекомендуемый вес ранца первоклассника должен быть не более 1,5 кг. Больший вес может привести к искривлению позвоночника.
Ранее мы писали, что в школах Алтайского края хотят отменить учебу во вторую смену. Для этого стоят все больше новых школ.