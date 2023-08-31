31 августа
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Образование

Какой должен быть минимальный вес рюкзака российского первоклассника

Специалисты рассчитали, что вес рюкзака первоклассника будет около 3,6 кг. Из них 2,6 кг будут занимать учебники.

Подросток. Школа. Рюкзак.
Подросток. Школа. Рюкзак.
CC0

В перечне обязательных учебников 9 книг, пишет Газета.ru.

Самым тяжелым учебником оказалось "Литературное чтение". А самым легким пособием будет - "Технология".

Врач отметил, что вес школьного портфеля со всеми принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребенка.

Рекомендуемый вес ранца первоклассника должен быть не более 1,5 кг. Больший вес может привести к искривлению позвоночника.

Ранее мы писали, что в школах Алтайского края хотят отменить учебу во вторую смену. Для этого стоят все больше новых школ.

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