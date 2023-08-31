Какой должен быть минимальный вес рюкзака российского первоклассника

Специалисты рассчитали, что вес рюкзака первоклассника будет около 3,6 кг. Из них 2,6 кг будут занимать учебники.

В перечне обязательных учебников 9 книг, пишет Газета.ru.

Самым тяжелым учебником оказалось "Литературное чтение". А самым легким пособием будет - "Технология".

Врач отметил, что вес школьного портфеля со всеми принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребенка.

Рекомендуемый вес ранца первоклассника должен быть не более 1,5 кг. Больший вес может привести к искривлению позвоночника.

Ранее мы писали, что в школах Алтайского края хотят отменить учебу во вторую смену. Для этого стоят все больше новых школ.