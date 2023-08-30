30 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

В школах Алтайского края хотят отменить учебу во вторую смену

На сегодняшний день 21% школ в Алтайском крае работают в две смены. Краевое Минобрнауки хочет сократить число таких школ, строя для этого все больше новых.

Школа. Образование.
Школа. Образование.
открытые источники (CC0)

Главное нововведение года - дети будут обучаться по единой программе в рамках определенных уроков, сообщает "Атмосфера".

Некоторые предметы сократят. Например, экономика, право, астрономия. Они не исчезнут, но войдут в смежные дисциплины.

Напомним, что в материале altapress.ru мы разбирали, что изменится в новом учебном году - 2023.

Также в 2024 году ОБЖ переделают в "Основы безопасности и защиты Родины". На этом предмете мальчиков будут обучать начальной военной подготовке, а девочек - медицине.

Ранее сообщалось, что в новых учебниках по истории России полностью переписали несколько последних десятилетий. Для старшеклассников такой учебник будет единый.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость