Капремонт 40 школ ведут в Алтайском крае

В 40 школах Алтайского края подрядчики уже начали ремонт, рассказала врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина.

Ремонты предусматривает программа «Модернизация школьных систем образования», которую реализует Минипросвещения России совместно с партией «Единая Россия».

Проект не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей, отметила Говорухина.

Программу обновления школ поручил создать президент России Владимир Путин. Алтайский край в 2022 году вошел в число 12 регионов, где отремонтируют наибольшее количество школ: семь школ в Барнауле, одну — в Бийске, одну — в Славгороде и 24 школы в селах.

В 2023 году капитально отремонтируют еще 10 сельских школ.

Из федерального бюджета на капремонт 43 учреждений выделили почти 2 млрд рублей и более 660 млн рублей — из краевого бюджета.