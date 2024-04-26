Команда «ТД Консиб-Барнаул» прошла «Фабрику процессов» в рамках участия в нацпроекте «Производительность труда».

Специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) провели «Фабрику процессов» для команды ООО «Торговый Дом Консиб-Барнаул». Это предприятие, занимающееся производством пластиковых и алюминиевых окон, дверей и перегородок, с февраля 2023 года принимает участие в национальном проекте «Производительность труда».

В рамках «Фабрики процессов» представители компании повышали свою квалификацию в области применения инструментов бережливого производства и оптимизации процессов.

Во время обучения они анализировали текущую ситуацию представленного производственного потока, выявляли проблемные места, внедряли улучшения и достигали необходимых результатов.

Участники «Фабрики процессов» отметили актуальность полученных знаний по принципам командной работы по повышению производительности труда, доступность изложения сложного и оригинального материала обучения, а также выразили признательность специалистам РЦК за проведенный тренинг.

Очень рад, что мы приняли участие в Фабрике процессов. От Фабрики я ожидал какого-то драйва, возможно нового витка для развития нашего производства. Мы много знаем, много чему учились и уже реализовали. Здесь хотел посмотреть, как это делают профессионалы и мои ожидания оправдались. Тренеры Фабрики действительно профессионалы своего дела. Кроме того, что они очень компетентны в своей работе, так они ещё очень легко и доступно могут довести абсолютно любую информацию. На мой взгляд, самую сложную информацию они смогли разложить для человека очень просто, - подчеркнул исполнительный директор «ТД Консиб-Барнаул» Андрей Алешин.

Специалист по бережливому производству «Управляющей Компании Консиб» Сергей Мерзликин, в свою очередь, отметил, что его очень привлек формат «Фабрики процессов» с точки зрения обучения действием.

В течение одного дня коллектив попробовал и поверил в возможность перемен, а главное перемен к лучшему. После участия в Фабрике процессов, наша главная задача, на мой взгляд, была достигнута, -добавил он.

Напомним, «Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

СПРАВКА «Фабрика процессов» открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в 2020 году. Она функционирует на базе центра «Мой бизнес», который реализует нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Воспользоваться данным инструментом по применению бережливых технологий могут субъекты МСП, в том числе не входящие в периметр нацпроекта «Производительность труда» по согласованию.

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