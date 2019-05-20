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Образование

Комитет по образованию Барнаула возглавил бывший учитель начальных классов

С 20 мая председателем городского комитета по образованию Барнаула стал Андрей Муль, после ухода предшественницы Натальи Полосиной исполнявший обязанности главы ведомства. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Андрей Муль.
Андрей Муль.
barnaul.org

Андрею Мулю 50 лет. У него профильное педагогическое образование: в 1988 году он окончил Барнаульское педучилище как учитель начальных классов, а в 1996-м — педуниверситет как историк.

Он начинал работать учителем начальных классов в барнаульской школе № 49, потом преподавал в гимназиях № 40 и № 42. В 2000 году стал директором школы № 60.

В 2006 году возглавил комитет по образованию Ленинского района Барнаула. А в 2011-м перешел в мэрию зампредом городского комитета по образованию.

Исполнял обязанности главы комитета с апреля 2019 года, после того как Полосина покинула свой пост и перешла на работу в краевой минобразования.

Напомним, уходу Полосиной предшествовал ряд скандалов в школах Барнаула: сначала громко прозвучала история травли ученика в школе № 101, а затем произошло увольнение учительницы Татьяны Кувшинниковой, которая выложила в сеть фото в купальнике.

Однако тогда заявлялось, что скандалы не повлияли на судьбу Полосиной, и ее переход на краевой уровень был запланирован ранее.

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