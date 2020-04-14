«Мальчик улыбается». Один из лучших учителей Чечни рассказал в Барнауле, как сделать школьные уроки веселыми и полезными

Народный учитель Чечни Алихан Динаев ведет обществознание. Большинство российских учеников и их родителей считают этот предмет скучнейшим и ненужным. Но Динаев знает, что делать, чтобы под контрольной работой дети написали «Алихан — лучший!» Победитель всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» провел в Барнауле мастер-класс с лайфхаками по авторским методикам преподавания.

Усталость и скука

— В недавних исследованиях у более 20 тыс. российских старшеклассников выясняли, какие чувства они испытывают в школе. Места распределились так. 1. Усталость. 2. Скука. 3. Стресс. 4. Грусть. Это четыре самых популярных ответа.

Были и положительные эмоции: радость, удовольствие, счастье. Но в общей сложности оказалось, что 75% старшеклассников испытывают только негативные чувства, а 71% — стресс от оценок.

В мае 2019 года «Левада-центр» выяснял, какие предметы самые важные в школе. Русский язык уверенно занял первое место. А обществознание только на 10-м. Даже трудовое воспитание выше — на 8-м.

Спрашивали и о самых полезных предметах. Я всегда был убежден по наивности, наверное, что обществознание чуть ли не самый полезный в жизни предмет. Это ведь про бизнес, про экономику, про деньги, про законы и наши права, про все связи в обществе. Но только 6% сказали, что предмет пригодится в жизни. Хьюстон, у нас проблемы!

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.

Одна из трех школ, в которых я работаю, математическая. Директор даже иногда ругается, что больше половины учеников выбирают мой предмет для ЕГЭ. По очень многим специальностям в вузах требуется ЕГЭ по обществознанию, но при этом его не считают полезным: слишком много сложной наукообразной теории в учебниках, которую ученикам трудно понять.

Спросить учеников

— Мне задавали вопрос: «Как вы понимаете, что урок был эффективным?» Я опять же по наивности сказал: «Может, самих детей спросить, понравилось ли им, полезно ли?» Мне возразили, что по методике сначала надо провести входную диагностику, потом урок, потом выходную диагностику, потом сравнить и сделать вывод. Но мне кажется, что мой метод все же имеет право на существование.

В каждом тесте или контрольной работе есть последний вопрос, где я прошу детей написать, что им понравилось на уроке, что убрать и что добавить — такой моментальный срез общественного мнения. Смотрите, что они пишут.

«Мне все нравится, но вы не даете мне списывать и мало шутите обо мне». Дело не в том, что я мало шучу. Ученица тактично намекает, что ей мало внимания, надо больше общаться индивидуально.

«Ненавижу Хамзата!» Это юноша, который сидит рядом с этой ученицей. Явно же, нужно решить эту проблему.

«Кому холодно, могут что-нибудь надеть еще. А мне очень жарко на уроке. Это портит все занятие. Серьезно». Смотрите, мы придумываем план урока, новые методики, изучаем опыт других коллег, часами усиленно готовимся, но все пойдет насмарку, если в классе просто жарко.

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.

Юмор и объективность

— Дети часто пишут, что, оказывается (для них это открытие), уроки могут быть веселыми, что ценят мой оптимизм и чувство юмора. Среди всего, что я делаю на уроке, они выделяют именно юмор. И наши хорошие отношения складываются именно благодаря чувству юмора.

Вы скажете, что это чувство зависит от личности учителя, от его характера, темперамента, даже от его физического состояния. Соглашусь.

Я вам покажу сейчас один секретный документ, который я добыл в архивах своей мамы. Это моя медицинская карта. Я был на приеме у врача в три месяца, и он написал: «Мальчик улыбается в ответ на разговор взрослых». Так что это врожденное.

Кстати мне очень нравится следующая фраза: «Хорошо прибавляет в весе». Наверное, это был последний раз, когда я хорошо прибавлял в весе.

Есть разные характеры и разные стили преподавания, но я абсолютно убежден, что юмор очень востребован, его можно алгоритмизировать и превратить в технологию.

По исследованиям Санкт-Петербургского университета, среди всех качеств лучших учителей после умения доходчиво объяснить урок старшеклассники называют именно юмор. На третьем месте — объективность оценок.

Это не означает, что я урок превращаю в балаган. Все наше веселье осмысленно и приводит к запланированным результатам.

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.

Дайте уроку «имя»

— Тема, которая имеется в календарно-тематическом плане и в учебнике, почти всегда звучит очень скучно. «Здравствуйте, дети! Сегодняшняя тема — „Политическое сознание“». Ну и где ваш энтузиазм после этого?

Мой хит № 1 срабатывает в 100% случаев: «Как удачно жениться. 10 полезных лайфхаков». Много и других: «Самый простой в мире способ стать миллионером», «Как подать иск на соседа по парте», «Как совершить преступление и остаться на свободе», «Моцарт vs Билли Айлиш и другие бои вечера».

Мои шестиклассницы аж подпрыгнули, когда я назвал имя Билли Айлиш, они даже не подозревали, что мы будем говорить об их любимой певице.

Коллега из Дагестана в ряду исторических персонажей показал Илона Маска. Конечно, это интереснее обсуждать. На уроках мы говорим о реальных персонажах, а не про занудного гражданина государства Z, который кочует из одного вопроса ЕГЭ в другой. Его уже ненавидят все.

Каждый раз, входя в класс, я говорю: «Поздравляю вас, друзья, что у нас сегодня еще один замечательный урок обществознания». Про себя-то я знаю: далеко не факт, что он будет замечательным. Но надо дать понять детям, что это будет не изнурительная работа, а мы вместе весело и полезно проведем время.

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.

Мем-мейкеры

— Многим мемы кажутся непригодными и непедагогичными. Иногда мои ученики присылают мне их, но они какие-то не слишком интеллектуальные, да что там — откровенно тупые. Но, нравится нам или нет, дети любят их. А если любят, давайте делать их со смыслом. Или пусть ученики делают сами.

На многих уроках я использую обществоведческие мемы, прошу детей объяснить, что происходит на картинке. И вот тот самый пресловутый лес рук вырастает мгновенно.

Потом они сами находят подобное в Сети. Сами становятся мем-мейкерами. Я уверен, что мемы можно применять в преподавании любого предмета.

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.

Еще один способ актуализировать предмет — использовать видео. Помните, в прошлом году мужчина спокойно вынес картину Куинджи из Третьяковки? Я показал эту запись. Ученики смеялись: «А что, так можно было?» И это стало поводом поговорить о серьезных вещах — отношении к объектам культуры и уголовном праве.

Тут много тем для обсуждения: воровать картины — это преступление? Что такое судимость? Какое наказание следует? Несмотря на всю серьезность, с первых мгновений урока у моих ребят было хорошее настроение.

Если в уроки добавить немного реальных фактов, что-то актуальное и современное, это мгновенно вызовет интерес. Детям хочется решать и обсуждать такие задания.

Мне иногда помогают классические анекдоты. Многие из них идеально описывают темы обществознания — политические режимы например, демократию и тоталитаризм. Или свободу слова.

Вот мой любимый анекдот. Рейган говорит Брежневу: «У нас настоящая демократия, любой человек может выйти перед Белым домом и крикнуть: „Рейган — козел!“» — «Подумаешь, — отвечает Брежнев, — у нас тоже любой человек может выйти и прямо перед Кремлем крикнуть: „Рейган — козел!“».

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.

Ближе к жизни

— Какие задания вы даете детям? Насколько эти задания развивают в них различные компетенции, какие полезные знания дают? Вопросы ОГЭ и ЕГЭ скучны и вызывают только негативные эмоции, потому что ничего общего не имеют с реальной жизнью.

Однажды я был на встрече с одаренными детьми, и один 13-летний мальчик сказал, что бы он поменял в современном образовании. «У нас очень много лишних предметов, — заявил он. — Я хочу заниматься программированием. Зачем мне литература и прочее?» Единственный способ исключить предмет из списка лишних — сделать его практикоориентированным.

Мы изучаем тему «Гражданское право». Там есть подтема «Дееспособность подростков». Мы говорим о том, что с 14 лет ребята получат новые права, в частности, могут открывать счета в банках. И вместо занудной лекции мы прямо на уроке оформляли с ними заявки на банковские карты.

Потом один ученик даже хвастался, что уже подключил Apple Pay. Он чувствует себя более взрослым и с гордостью рассказывает друзьям, что сделал это прямо на уроке обществознания. Его авторитет и авторитет предмета повышается сразу.

Темы предпринимательства идеальны для того, чтобы научить детей считать реальные экономические показатели: прибыли, расходы, маржу, НДС, себестоимость и прочее. Ученикам это очень нравится, они готовы помогать друг другу.

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.

У меня есть мальчик, который не очень хочет учиться вообще, но на уроке, где мы считаем экономику предприятия, он первым все задания сделал и еще помог другим.

На одном из самых скучных уроков «Права и обязанности налогоплательщика» мы зашли на сайт налоговой службы и оформили ИНН. На уроке «Политическое участие граждан» мы создавали петиции.

Один ученик спросил у меня, как государство помогает малому бизнесу. Мы нашли сайт мойбизнес. рф, и он прямо на уроке проконсультировался по телефону горячей линии. Еще один маленький шаг на пусти к самостоятельности. Любой предмет можно сделать полезным, я уверен.

Индивидуальный подход

— В классах 30−35 учеников. Я не строю иллюзии, что использую индивидуальный подход и могу достучаться до каждого ученика. Это, вообще, такой педагогический миф.

Один мой ученик в какой-то момент просто перестал ходить на занятия, его не было две недели. Говорили, что болеет, что занимается с репетитором. Я позвонил ему, но ничего не говорил о том, что он пропускает занятия, не отчитывал, не критиковал, не спрашивал почему.

Спросил его только, как дела и сказал, что очень по нему соскучился и весь класс тоже скучает. Мальчик пришел на следующий день и потом довольно редко прогуливал. Мне кажется, детям не хватает простого прямого межличностного доброго общения с учителем.

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.

Мой ученик Ахмед как-то заснул на уроке. Я мог его разбудить и отругать, мог написать замечание в дневнике, мог сфотографировать и отправить родителям, классному руководителю, директору школы. Но вместо этого я сделал с ним селфи. Это же забавно.

Я, помню, тоже в университете на первой паре заснул. Это была статистика, так что сам бог велел спать.

Ахмед, кстати, поступил в наш педагогический университет, собирается стать учителем. Мы часто встречаемся и общаемся как близкие друзья, обязательно вспоминаем этот случай. Говорит, что соблюдает традицию и на парах тоже спит.

Иной подход в решении обычной ситуации может на долгие годы сохранить дружбу ученика и учителя.

Двойки — крайняя мера. Это вообще не эффективный прием. Особенно если в начале урока ребенок получает оценку. Он обижен, руки опускаются. Моя цель — сделать так, чтобы дети узнали что-то новое и с хорошим настроением шли домой или на другие уроки. Поэтому я всегда даю им второй, третий иногда и пятый шанс. Мне нужно, чтобы они работали, а не дулись на меня весь урок.

Информационная лавина

— Сейчас это большая проблема. Внутри колоссального потока информации нетрудно потеряться и запутаться. Как отличить фейки от истины? Наша задача — помочь детям во всем этом ориентироваться.

Мы ищем фейки на уроках. Я очень люблю сайт информационного агентства «Панорама» (panorama.pub/). Не все замечают, что вверху написано «Сатирическое издание» и тиражируют их новости как реальные. Каждая новость — маленький шедевр.

Школа. Анна Зайкова.

Я даю детям это в виде кейсов. Разбирая их, мы понимаем, что это сомнительные новости, что так не может быть. Даже если все очень правдоподобно. Мы учимся критически относиться к миру.

Интернет-соревнования

— Мы почему-то считаем, что надо всеми правдами и неправдами пытаться вытащить детей из телефонов и планшетов. Это же старо, абсолютно бесполезно и вызывает только протест.

Вместо того чтобы отнимать у детей интернет, надо использовать его огромные образовательные ресурсы.

Например, Quizlet.com. Там есть карточки, на одной стороне которых — вопрос, на другой — ответ. Я составил несколько наборов карточек по разным блокам обществознания. Так легко запоминаются термины, например. Отправил карточки своим ученикам и написал: «Обратите внимание, там есть несколько игр, сможете побить мой рекорд в „Подборе“». Через минуту мне написала моя ученица: «Вызов принят!»

Игровая часть тоже обучающая: нужно устанавливать связь между термином и определением. На время. Мой рекорд был побит почти сразу. Дух соперничества оказался очень силен. Я решил восстановить свое учительские реноме, побил рекорд Медины, но и она снова побила меня.

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.

Это очень показательная мелочь: дух соперничества можно и нужно направлять в образовательное русло.

Castle Quizz — мое любимое приложение. Там есть много заданий из разных областей знаний, не только по школьным предметам. Это викторина, можно играть против компьютера или другого игрока, а самое главное — можно играть с одноклассниками. Есть отдельный раздел подготовки к ЕГЭ.

Можно вести уроки-батлы. Команда против команды. Это позволяет глубже разбирать темы урока. Дети сами хотят, чтобы им задавали больше и больше вопросов, как это ни странно.

Есть много педагогических приемов, но мы, учителя, часто недооцениваем простоту. Многие методы очень простые, без изысков, но хорошо мотивируют детей. Викторины, пожалуй, один из лучших методов.

Учить детей можно только своим примером. Родители часто жалуются, что ребенок все время сидит в интернете, но и сами там все время сидят. Последние исследования показывают, что отцы в России проводят с детьми семь минут в день. В среднем. Значит, на деле бывает и еще меньше. Нужны не попытки чему-то научить детей, внушить им, как правильно, а как нет, а просто внимательное отношение к детям, участие в их жизни.

Алихан Динаев , учитель обществознания и права. vk.com/dinaev.