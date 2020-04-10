Один стол на всех. Школы Алтайского края переходят на удаленное обучение

С понедельника, 13 апреля, все школы края должны перейти на дистанционное обучение. Министерство образования заявило о почти стопроцентной готовности учреждений к такой работе. Учителя говорят, что никакой паники нет, у них было достаточно времени на подготовку. При этом огромная ответственность за результаты такого обучения ляжет на родителей и самих детей.

Время на разъяснения

На горячую линию, организованную министерством, поступило больше 500 звонков. Свыше 5000 человек присутствовало на краевом родительском собрании онлайн.

Особые тревоги при переходе на удаленное обучение в Алтайском крае были вызваны тем, что у многих детей (по данным минобра, их порядка 5−7%) нет необходимых гаджетов для дистанта. Кроме того, в крае около 200 школ из 1100 вообще никак ранее не использовали дистанционные технологии, им пришлось учиться этому с нуля.

Озабоченность всех участников процесса вызывает техническая часть: образовательные платформы могут давать сбои — не выдержат трафика, если все учителя одновременно станут работать. Поэтому министерство образования определило и временные промежутки, когда тот или иной образовательный округ может находиться в Сети.

Директор барнаульской школы № 53 Юлия Галкина говорит, что никакой паники ни у кого нет. Благодаря удлиненным каникулам у школ было много времени, чтобы как следует подготовиться, выбрать образовательную платформу, спокойно обсудить все варианты обучения и протестировать их.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

План Б

Институт развития образования провел с учителями десятки обучающих вебинаров, выпустил кучу пошаговых методических рекомендаций и предложил четыре модели организации удаленки: когда есть интернет и гаджет; когда есть интернет, но нет гаджетов; когда гаджет есть, но нет интернета; когда нет ни гаджета, ни интернета.

«Это не страшная ситуация. Если нет интернета, у учителей и классного руководителя есть мобильная связь, — говорит Юлия Галкина. — Все материалы можно выставить в системе „Сетевой край“ или на сайтах школ. Более того, материалы можно разместить и на первом этаже школы. Родители могут прийти и посмотреть задания, естественно, соблюдая правила эпидемической безопасности».

Юлия Галкина считает, что не нужно драматизировать ситуацию: для младших школьников удаленное обучение будет похоже на игру, для старших это вовсе не должно стать проблемой, многие частично уже работали в таком режиме.

Барнаульская гимназия № 42. Анна Зайкова.

Не выпасть из процесса

Главная задача школ сейчас — сделать так, чтобы ни один ребенок не выпал из учебного процесса. Ответственность за это ляжет в основном на классных руководителей, которые должны будут почти круглосуточно находиться на связи с родителями, учениками и администрацией школы, чтобы быстро решать проблемы.

Особое внимание уделят семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Мы знаем таких детей, они ни в коем случае не должны почувствовать, что не встраиваются в эту новую систему, — говорит Юлия Галкина. — Будет индивидуальный план для таких ребят».

Каждая школа в крае сейчас индивидуально работает и с родителями, чьи эмоции зашкаливают от резких перемен.

Школа. Анна Зайкова.

Как будут проходить онлайн-уроки

Каждая школа составила расписание до 30 апреля. Оно есть на сайтах учебных заведений. Урок будет длиться не 45 минут, а 30. Прелесть в том, что все теперь станут обучаться в первую смену.

Начинать занятия рекомендуют в 9:00 — 10:00, а завершить процесс обучения и выполнения домашних заданий нужно до 20:00. Время может отличаться в разных школах края. Информация об этом должна быть размещена в Сети.

Если ребенок пропустил урок, не беда — все они будут выложены в Сеть, в любое время можно будет вернуться к обучению. Подобным образом организуют и дополнительное обучение. Кружки и секции также размещают видеоуроки и мастер-классы для детей разного возраста.

В каждой школе будут работать дежурные консультанты, чтобы оперативно отвечать на вопросы детей и родителей.

Барнаульская гимназия № 42. Анна Зайкова.

В соседнее село

Учителям во многих сельских районах пришлось изрядно поломать голову над организацией дистанта. В отдаленных населенных пунктах, откуда детей подвозят до школы райцентра или крупного села, иногда нет даже телефонной связи, не говоря про интернет.

В Первомайскую среднюю школу дети ездят из сел за 4, 7 и 15 километров. Учителя знакомы с методами удаленной работы. Организовывать дистант их не раз вынуждали снежные заносы или распутица.

Директор школы Евгения Дюкова говорит, что за неделю до «первых ласточек» дистанционки участвовала в опросе ВЦИОМа о самоизоляции, поэтому чуть раньше других насторожилась и стала искать информацию и консультироваться с коллегами. Так что известие о переходе на удаленку не стало внезапным.

«Мы, наверное, раньше всех провели собрание коллектива по поводу дистанта, все наши учителя сразу включились в работу, за что им огромная благодарность», — говорит Евгения Дюкова.

Школа. Анна Зайкова.

Пакеты заданий

В первомайской школе решили, то дети с 1-го по 8-й класс выходить в онлайн не будут, им приготовили задания на каждый день первой недели.

Один вариант — для детей, у которых нет устройств и интернета совсем. Им задания будут доставлять в виде пакета распечаток от всех учителей, а через неделю забирать обратно.

Второй — для тех, у которых есть хотя бы одно устройство в семье, личное или родителей, доступное вечером. Эти ребята будут отправлять домашнюю работу на WhatsApp или электронную почту учителя.

Для учеников 9−11-х классов проведут уроки на платформе «Мобильное электронное образование».

«Честно говоря, мы боимся массово запускать онлайн-обучение, поскольку есть проблемы со связью, — говорит Евгения Дюкова. — Но даже в этом случае не надо паниковать. На выполнение заданий будет время. И всегда можно позвонить учителю».

По мнению директора, относительно свободный график уроков и домашних заданий, ставший возможным при дистанте, очень важен. «У нас в селе есть семья, где 11 детей, а у них один письменный стол на всех», — говорит она.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Успокоительная работа

Дети привыкли, что учитель контролирует их деятельность в школе. Теперь эта ответственность ляжет на родителей. Процесс не должен быть хаотичным. Нельзя допускать перегрузки школьников — когда все задания делаются в последний день перед выходом с дистанта.

Евгения Дюкова сама недавно переехала в Первомайское. Она считает, что город выигрывает качеством связи и большим достатком в семьях: многие родители могут позволить всевозможные гаджеты для ребенка. Зато в селе за детьми «больший догляд» — есть бабушки и дедушки, родители почти всегда в шаговой доступности.

«Мы, как и все школы, провели большую успокоительную работу с родителями, — говорит директор школы. — Они опасаются, что почти полностью должны будут заменить учителей. Это не так. Мы приложим все усилия, чтобы каждый ребенок учился, не переживайте».

Школа. Анна Зайкова.

Место , время и награда

«Включение в работу — это привычка и даже скорее рефлекс, — говорит Елена Попова, психолог Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи. — Когда мы приходим на рабочее место, организм автоматически настраивается на труд. У большинства из нас нет привычки работать дома. И у детей тоже».

Психолог дала несколько советов для родителей, чьи дети будут теперь учиться дома.

Набраться терпения

Сразу ничего не получится. Ребенка надо приучать к режиму труда и отдыха постепенно. Любая привычка формируется в течение трех недель. Тем, кто раньше не начал организовывать свое время, будет сложнее.

Создать режим дня

Придется немного пересмотреть режим, поскольку, например, не будет траты времени на дорогу до школы. По возможности это должен быть школьный режим.

Школа. Анна Зайкова.

Конечно, ребенку можно будет попозже вставать и делать более длительные перерывы в учебе. Но составлять расписание обязательно. Причем вместе с ребенком.

Желательно к общему расписанию дополнительно вечером составить план действий на завтра: что именно и в какое время нужно сделать — от зарядки до выполнения домашнего задания и игр.

К этим планам нужно отнестись с серьезностью и настойчивостью: если с 15 до 16 запланировано домашнее задание по математике, а ребенок растягивает время до 16:30, то и мультики, запланированные с 16 до 17, сокращаются на полчаса. Важно, чтобы ребенок это понимал.

Родители должны проследить, где происходит потеря времени, при случае скорректировать рамки.

Обязательно нужно предусмотреть в расписании время для двигательной активности школьника в перерывах между уроками и для домашних поручений.

Школьник с книгами. СС0

Придумать поощрение

Сам отдых после трудной учебы станет наградой для школьника. Его нужно также планировать. Что вы будете делать после уроков завтра? Посмотрите кино, достанете настольные игры, вместе приготовите ужин и пр.

Организовать рабочее место

На столе школьника во время учебы не должно быть ничего лишнего, что отвлекало бы его. То же касается и рабочего стола на компьютере. Стоит сделать отдельный вход только для учебных материалов. Соцсети и игрушки пусть концентрируются в другом месте.

Создать ритуал

Ребенок должен настроиться на рабочий лад, а значит, стоит сохранить некие ритуальные действия, которые были и в обычном режиме: будильник, умывание, завтрак.

Например, стоит переодеваться для уроков. Это может быть не школьная форма, но, во всяком случае, не то, в чем ребенок спит.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Не мешать

Учителя уже протестировали дистанционную работу, и оказалось, что есть большая проблема: домашние часто отвлекают ребенка от процесса, сами того не подозревая.

Во время уроков стоит выключить телевизор и радио, отложить домашние дела, чтобы не шуметь и не ходить по детской комнате, убрать домашних животных и по возможности закрыть дверь в другие помещения. Ребенок должен максимально сосредоточиться.

На домашние дела родителей отвлекаются и онлайн-учителя. Многие даже предлагали на время изложения материала отключать камеру, чтобы педагог не мог видеть детей и спокойно выдать теорию.