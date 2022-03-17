Мастер-классы, форсайт сессия, интерактивы: в Барнауле проходит форум молодых врачей

17 марта, в стенах Алтайского филиала РАНХиГС проходит второй форум «Траектория профессионального и карьерного развития молодого врача», организованный Министерством здравоохранения Алтайского края. В нем принимает участие более 300 молодых врачей, которые работают в медицинских организациях региона.

Мероприятие проводится во второй раз. Открыли форум Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края, Александр Романенко, председатель АКЗС, Ирина Шереметьева, ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» и Артем Сафонов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Сегодня у участников будет возможность оценить потенциал и возможности для развития в регионе, узнать о тех мерах поддержки, которые реализуются для молодых специалистов в крае. Они смогут высказать свое мнение, предложения, обсудить их внутри группы, поучаствовать в принятии решений о том, что необходимо изменить, какие ресурсы привлечь и какие действия реализовать по зонам роста здравоохранения региона в части «профессионального и карьерного развития молодого врача», принять участие в мастер-классах на актуальные для молодежи темы.

Преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС и АГМУ проведут с участниками форсайты на разнообразные темы: «Теория поколений», «Профессиональное выгорание», «Управление временем», «Юридическая защищенность врача», «Продуктивность рабочего дня» и др.

Напомним, что форсайт — от англ. Foresight-взгляд в будущее, предвидение — это технология, которая позволяет кругу лиц, участвующих в форсайте, создать образ будущего, договориться о своих действиях по его достижению. Результат форсайта — построение пространства будущего, нахождение ответов.

В заключительной части форума состоится дискуссия с молодежью по итогам групповой работы, там участники представят свой план действий и обсудят с министром здравоохранения необходимые для этого ресурсы.

Отметим, что в течение всего форума проводится интерактивное взаимодействие и мониторинг обратной связи от участников с помощью ментиметра.