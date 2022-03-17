17 марта
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Образование
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Мастер-классы, форсайт сессия, интерактивы: в Барнауле проходит форум молодых врачей

17 марта, в стенах Алтайского филиала РАНХиГС проходит второй форум «Траектория профессионального и карьерного развития молодого врача», организованный Министерством здравоохранения Алтайского края. В нем принимает участие более 300 молодых врачей, которые работают в медицинских организациях региона.

Второй форум «Траектория профессионального и карьерного развития молодого врача»
Второй форум «Траектория профессионального и карьерного развития молодого врача»
Алтайский филиал РАНХиГС

Мероприятие проводится во второй раз. Открыли форум Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края, Александр Романенко, председатель АКЗС, Ирина Шереметьева, ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» и Артем Сафонов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Сегодня у участников будет возможность оценить потенциал и возможности для развития в регионе, узнать о тех мерах поддержки, которые реализуются для молодых специалистов в крае. Они смогут высказать свое мнение, предложения, обсудить их внутри группы, поучаствовать в принятии решений о том, что необходимо изменить, какие ресурсы привлечь и какие действия реализовать по зонам роста здравоохранения региона в части «профессионального и карьерного развития молодого врача», принять участие в мастер-классах на актуальные для молодежи темы.

Преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС и АГМУ проведут с участниками форсайты на разнообразные темы: «Теория поколений», «Профессиональное выгорание», «Управление временем», «Юридическая защищенность врача», «Продуктивность рабочего дня» и др.

Напомним, что форсайт — от англ. Foresight-взгляд в будущее, предвидение — это технология, которая позволяет кругу лиц, участвующих в форсайте, создать образ будущего, договориться о своих действиях по его достижению. Результат форсайта — построение пространства будущего, нахождение ответов.

В заключительной части форума состоится дискуссия с молодежью по итогам групповой работы, там участники представят свой план действий и обсудят с министром здравоохранения необходимые для этого ресурсы.

Отметим, что в течение всего форума проводится интерактивное взаимодействие и мониторинг обратной связи от участников с помощью ментиметра.

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