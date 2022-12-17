На Алтае четыре школы и девять детсадов закрылись из-за гриппа

Четыре школы (Ельцовский, Каменский, Целинный районы) закрылись по причине большого количества заболевших в крае.
Девять детсадов (Барнаул, Бийский, Ельцовский, Локтевский, Усть-Пристанский, Целинный, районы) приостановили свою работу.
Учебный процесс в крае прерван в 837-ми классах в 167-ми школах (38 территорий края).
В 182-х дошкольных учреждениях и в 415-ти группах (35 территорий края) посещения нет.
В крае санитарно-противоэпидемические и ограничительные мероприятия введены с 7 декабря.
Ранее, вернут ли масочный режим в Барнауле и где его уже ввели.
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