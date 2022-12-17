17 декабря
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Образование

На Алтае четыре школы и девять детсадов закрылись из-за гриппа

Заболеваемость ОРВИ и гриппом штамма H1N1 стремительно растет в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Дети. Карантин.
Дети. Карантин.
CC0

Четыре школы (Ельцовский, Каменский, Целинный районы) закрылись по причине большого количества заболевших в крае.

Девять детсадов (Барнаул, Бийский, Ельцовский, Локтевский, Усть-Пристанский, Целинный, районы) приостановили свою работу.

Учебный процесс в крае прерван в 837-ми классах в 167-ми школах (38 территорий края).

В 182-х дошкольных учреждениях и в 415-ти группах (35 территорий края) посещения нет.

В крае санитарно-противоэпидемические и ограничительные мероприятия введены с 7 декабря.

Ранее, вернут ли масочный режим в Барнауле и где его уже ввели.

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