Спрятать лицо. Вернут ли масочный режим в Барнауле и где его уже ввели

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Сколько человек болеют в Алтайском крае?

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, эпидпорог в регионе превышен вдвое.

С 12 декабря скорая помощь принимает 3,8 тыс. вызовов скорой в сутки. Это больше, чем в пик заболеваемости ковидом в 2020 году.

От гриппа привили 1 млн. 336 тыс. человек. Иммунная прослойка составляет 45% населения края. В связи с подъемом заболеваемости с 12 декабря вакцинацию от гриппа прекратили.