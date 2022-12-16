16 декабря
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Здоровье

Спрятать лицо. Вернут ли масочный режим в Барнауле и где его уже ввели

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ некоторые регионы начали возвращать масочный режим. Накануне мэр Барнаула Вячеслав Франк поднял вопрос об эпидемиологической ситуации в городе. Введут ли ограничения на Алтае и где их уже ввели — в материале altapress.ru.

Маска на елке. Новый год.
Маска на елке. Новый год.
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1
Сколько человек болеют в Алтайском крае?

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, эпидпорог в регионе превышен вдвое.

С 12 декабря скорая помощь принимает 3,8 тыс. вызовов скорой в сутки. Это больше, чем в пик заболеваемости ковидом в 2020 году.

От гриппа привили 1 млн. 336 тыс. человек. Иммунная прослойка составляет 45% населения края. В связи с подъемом заболеваемости с 12 декабря вакцинацию от гриппа прекратили.

Болезнь. Кашель.
Болезнь. Кашель.
Pixabay.com
2
Введут ли масочный режим в Барнауле?

Пока прямого распоряжения о введении масочного режима в Барнауле не было.

Вячеслав Франк рекомендовал использовать масочный режим при обострении эпидемиологической ситуации. Маски следует носить тем, кто работает в коллективах.

3
Где уже вернули ограничения?

С 14 декабря масочный режим ввели в Санкт-Петербурге в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности, а также в учреждениях социального обслуживания.

С 15 декабря маски вернулись в Татарстан. Обязательный масочный режим ввели в социальных и медицинских учреждениях.

Ограничения ввели в Ростовской области с 15 декабря. Маски обязаны носить сотрудники медицинских организаций и учреждений соцзащиты.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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4
А маски носят в Москве?

Нет. Обязательный масочный режим в Москве пока не ввели. Но жителям российской столицы рекомендовали носить маски на улицах и в толпе.

«Масочный режим в Москве не вводится, это не норма обязательная, но мы рекомендуем сотрудникам медицинских организаций, социальных служб, торговых предприятий, там, где есть скопление людей, и самим москвичам поберечься и использовать средства индивидуальной защиты», — сообщает руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.

5
Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Основные правила по защите себя и своих близких от ОРВИ и гриппа:

  • Соблюдайте «этикет кашля»: прикрывайте рот и нос носовым платком (салфеткой), когда чихаете или кашляете. После использования выбрасывайте платок (салфетку) в мусорную корзину.
  • Часто мойте руки водой с мылом, особенно после того, как вы прикрывали рот и нос при чихании или кашле. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны.
  • Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Именно этим путем распространяются микробы.
  • Старайтесь избегать тесных контактов с больными.
  • Очищайте твердые поверхности, такие как ручки двери, с помощью бытовых дезинфицирующих средств.
  • Вы можете проболеть неделю или больше. В это время лучше оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, за исключением ситуаций, когда нужно очно обратиться за медицинской помощью.

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