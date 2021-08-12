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Образование

На Алтае начали строить школу, о которой в курсе Путин

В Горно-Алтайске начали строительство нового здания для школы № 7 на 750 учеников. Вопрос об этом звучал еще в 2019 году во время ежегодной пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным.

Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
kremlin.ru

На стройку выделили 450 млн рублей из федерального бюджета, пишет РИА Новости.

Глава региона Олег Хорохордин и сенатор Александр Карелин дали официальный старт строительству и заложили капсулу с посланием к будущим ученикам.

«В апреле текущего года получено повторное положительное заключение проекта строительства школы с общей сметной стоимостью в 921 миллион рублей», — рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

Под школу выделили участок в Горно-Алтайске на ул. Алтайской в развивающемся микрорайоне.

Вопрос Путину

Как ранее писал altapress.ru, 19 декабря 2019 года на традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина попросили помочь с восстановлением школы в Горно-Алтайске, где изучают национальный язык.

«Школа основана 30 лет назад, но она находится в арендованном здании. Постоянно обещают собственное, но до сих пор не построили. У меня вопрос-просьба: помогите, пожалуйста, со строительством алтайской школы», — сказала президенту журналистка республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны» Эмина Кудачина.

Владимир Путин отметил, что алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам, это по сути база всех остальных тюркских языков. По словам главы государства, важно уделять больше внимания изучению национальных культур, обычаев и языков.

«А если в плачевном состоянии находится школа, тем более, которая преподает на национальном языке, это, конечно, недопустимо. Вы мне сказали: „Помогите эту школу сохранить и восстановить“. Обещаю, мы это сделаем», — ответил президент России.

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