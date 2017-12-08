"Не отсиживайтесь в кустах": Карлин пожурил глав за повышение платы в детских садах

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Если вы решили поднять планку родительской платы, то доведите это до населения, не делайте втихую, объясните причины — и тем, кто услуги получает, и персоналу. Не отсиживайтесь в кустах.

Губернатор подчеркнул, что решение о повышении платы — прерогатива исключительно муниципалитетов. Приказ Минобразования региона лишь установил другие нормативы для исчисления социальных доплат семьям с детьми в виде компенсаций части родительской платы.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Давайте договоримся так — пальцем показывать наверх не совсем красиво. Я уж не говорю о том, что вы приняли эти решения несколько несвоевременно, мягко выражаясь в свете того, с чего мы говорили (речь до этого шла о президентских выборах — прим. ред.). Опять же экономический фон. У нас последние месяцы отмечается продовольственная дефляция, а мы мотивируем повышение родительской платы ростом цен на продукты питания. В святцы надо заглядывать. Так что давайте вместе подумаем, то ли мы сделали и так ли.

Напомним, наибольший резонанс рост платы вызвал в Барнауле, где она вырастет почти в 1,4 раза — с 1 650 до 2 300 рублей.