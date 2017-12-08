"Не отсиживайтесь в кустах": Карлин пожурил глав за повышение платы в детских садах

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 7 декабря на встрече с главами городов и районов раскритиковал муниципалитеты за плохое информирование граждан о повышении платы за детский сад. По его мнению, это было несвоевременно и неграмотно.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Если вы решили поднять планку родительской платы, то доведите это до населения, не делайте втихую, объясните причины — и тем, кто услуги получает, и персоналу. Не отсиживайтесь в кустах.
Губернатор подчеркнул, что решение о повышении платы — прерогатива исключительно муниципалитетов. Приказ Минобразования региона лишь установил другие нормативы для исчисления социальных доплат семьям с детьми в виде компенсаций части родительской платы.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Давайте договоримся так — пальцем показывать наверх не совсем красиво. Я уж не говорю о том, что вы приняли эти решения несколько несвоевременно, мягко выражаясь в свете того, с чего мы говорили (речь до этого шла о президентских выборах — прим. ред.). Опять же экономический фон. У нас последние месяцы отмечается продовольственная дефляция, а мы мотивируем повышение родительской платы ростом цен на продукты питания. В святцы надо заглядывать. Так что давайте вместе подумаем, то ли мы сделали и так ли.
Напомним, наибольший резонанс рост платы вызвал в Барнауле, где она вырастет почти в 1,4 раза — с 1 650 до 2 300 рублей.
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