Несколько детей с Украины приедут учиться в школы Алтайского края

Более 30 детей прибыли в Алтайский край с Украины. Из них 20 приехали на учебу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном Минобре.

В пресс-службе министерства сообщили, что в регионе находятся 32 ребенка из Украины, в том числе 20 школьников.

Один из них обучался дистанционно в ДНР и заявление в школу в Алтайском крае еще не подавал. Остальных уже устроили в учебные заведения.

Также уточняется, что на Алтае трудоустраивают украинских учителей.

«Приступят ли учителя с Украины к работе в школах Алтайского края и в каком количестве, будет известно к 1 сентября», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что никто из алтайских учителей не согласился поехать работать в Донбасс.