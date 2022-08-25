Особенный момент. В Бийске впервые за почти 60 лет отремонтировали специализированную школу

Здание Бийской школы-интерната № 1 стоит в живописном месте среди сосен на ул. Крылова, во дворе — ухоженные клумбы. Но внутри школы до этого лета не все было так красиво и уютно. Со дня постройки в 1963 году интернат не видел капитального ремонта, пока, наконец, не попал в федеральный проект «Модернизация школьных систем образования».

Самая главная забота и боль школы — крыша, которая должна продлевать срок эксплуатации всего здания, защищать и внутреннюю отделку, и самих учеников. Она обветшала почти на 100%. Этим летом подрядная бригада из Барнаула полностью меняет стропильную систему и кровлю. Общая площадь крыши составляет 1653 кв. м, на ее ремонт, а также заменую утеплителя и вентиляции потратили 7,38 млн рублей.

«Проблема возникла давно. Постепенно мы делали разные косметические ремонты, но вопрос с кровлей оставался открытым. А в этом году, можно сказать, наша места осуществилась, — говорит директор школы Евгений Макушин.

Бийская школа-интернат № 1. Altapress.ru.

Часть учащихся школы живет в Бийске, другие (почти треть из общего числа) — из отдаленных районов, приезжают за 80 км. Они селятся прямо в здании школы: девочки — на втором этаже, мальчишки — на третьем. Многие уезжают домой на выходных, однако такая возможность есть не у всех. Макушин говорит, что если у семьи непростое материальное положение, детей оставляют в интернате на все время от каникул до каникул.

Все воспитанники интерната — дети с отклонениями в развитии: у них разной степени умственная отсталость. На вопрос о трудностях в работе директор отвечает с улыбкой: «Всегда надо выкладываться на всю мощь. С любыми детьми расслабляться нельзя, даже со своими собственными».

Евгений Макушин рассказывает, что основной упор в обучении делается на труд: здесь оборудованы несколько мастерских. В разных уголках школы выставлены детские работы. Директор говорит, что основная задача педагогов — помочь ребятам в дальнейшей социализации, и это получается: выпускников охотно берут средние профессиональные организации, где ценят хорошую работу руками.

Всего по федеральной программе школе выделили больше 10,5 млн рублей. Оставшиеся после ремонта крыши три миллиона потратили на новое оборудование.

«Я не знаю, что бы мы делали, не будь этой помощи по федеральной программе. Дело в том, что старая мебель и оборудование уже не соответствовали требованиям Роспотребнадзора: СанПиНы поменялись, — делится директор школы. — У нас даже предписания было все заменить, но средств найти не могли».

Теперь в школе оборудовали второй кабинет логопеда, обновили парк компьютеров и оргтехники. Особенная радость — новые спальные комплекты, диваны для рекреаций и игровые комнаты.

«У меня ребенок в восторге от новой лестницы, она новая, не скользит, — говорит мама одного из учеников Алиса Семенова. — И самое главное, у нас теперь есть новая надежная крыша».