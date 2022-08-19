19 августа
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Образование

Светло и тепло. Как ремонтируют школу в отдаленном районе Алтайского края

В Чарышском районе края к 1 сентября готовы все школы, кроме трех. В них продолжается капитальная перестройка. Жители села Красный Партизан с нетерпением ждут окончания работ, здесь школа не видела ремонта с 1963 года.

Ремонт в Краснопартизанской средней школе.
Ремонт в Краснопартизанской средней школе.
Наталья Вязанцева.

Сегодня здание школы и снаружи выглядит совершенно иначе, чем год назад. В прошлом году здание начали ремонтировать по краевой адресной инвестиционной программе.

Директор Денис Захаров говорит, что здесь утеплили фасад, полностью заменили систему отопления. Теперь предстоит замена электроснабжения и освещения, а также отделка. 80% работ уже выполнено.

Захаров вспоминает, что в 2014 году разлившийся Чарыш затопил школы, вода шла выше полов. Тогда здание пришлось ремонтировать, правда только косметически, на это потратили всего 4 млн рубле. Теперь на капитальное переобустройство выделили 21,46 млн рублей.

Директор Краснопартизанской средней школы Денис Захаров.
Директор Краснопартизанской средней школы Денис Захаров.
Наталья Вязанцева.

Анастасия Гришина училась в школе 11 лет, затем вернулась после окончания педуниверситета и 10-й год преподает в Красном Партизане русский язык и литературу. Ее сын Никита в этом году пойдет во второй класс. Анастасия вспоминает, что во время ее обучения в школе было ужасно холодно, из старых окон нещадно дуло, а по кривому полу страшно было ходить.

«Мы рады обновлениям. Теперь у нас будет тепло и светло, — говорит она. — Удивил объем работ — переделывают практически все. Кабинеты и коридоры стали меньше, но, кажется, что наоборот — везде простор».

Ремонт в Краснопартизанской средней школе.
Ремонт в Краснопартизанской средней школе.
Наталья Вязанцева.

Цифры

От 80 до 340 учеников насчитывается в школах Чарышского района.

1500 жителей насчитывается в селе Красный Партизан.

«Мы, нынешние ученики, можно сказать, попали в историю, стали свидетелями больших преобразований», — вторит учителю 10-классник Даниил Михайлин, он планирует поступить в педагогический и вернуться в село преподавать математику.

Даниил Михайлин.
Даниил Михайлин.
Наталья Вязанцева.

«Мы в свое время замерзали, было время, мы даже в перчатках писали зимой, потому что было очень холодно, сейчас гораздо теплее, а в обновленной школе будет еще теплее, не придется детям в куртках, на уроках сидеть», — говорит мама ученика Краснопартизанской школы Елена Шуклина.

Денис Захаров обращает внимание на ровные стены из гипсокартона. На следующей неделе здесь начнется покраска. «Будет уютно», — констатирует он.

Обновленная школа, по планам, откроется 29 сентября. Первую четверть 209 учеников, включая 26 первоклассников, проведут в здании начальной школы, а обедать будут ходить в детский сад, благо все здания располагаются совсем рядом, можно сказать, в одном дворе.

Ремонт в Краснопартизанской средней школе.
Ремонт в Краснопартизанской средней школе.
Наталья Вязанцева.

По словам Дениса Захарова, министерство образование заменило почти 70% имеющегося в школе оборудования. Здесь будет новая мебель, уже обновили актовый зал. В школе имеется «Точка роста», сразу половина учащихся может одновременно заниматься на компьютерах.

В Чарышком районе обновят и Сентелекскую среднюю школу. Деньги на капитальный ремонт выделены по федеральной программе модернизации образования.

Цифра

76 школ отремонтируют в крае в 2022 году, 11 продолжат строить.

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