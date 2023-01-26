Осознанный выбор профессии: приглашаем к участию в интерактивной игре

С 23 января по 10 марта в Алтайском филиале РАНХиГС пройдёт бесплатная интерактивная профориентационная игра «#ПРОФВЫБОР22» . Приглашаем принять в ней участие школьников 9−11 классов и студентов учреждений среднего профессионального образования нашей страны.

Игра пройдёт в очно-дистанционном формате и поможет школьникам определиться с будущей профессией и сделать осознанный выбор, а педагоги смогут посетить образовательные площадки от преподавателей академии.

Школьникам для участия необходимо собрать команду в составе от 3 до 10 человек и одного руководителя команды (заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, вожатый, учитель) и заполнить заявку.

Заявки принимаются до 10 февраля включительно.

До 16 февраля командам необходимо выслать визитную карточку команды — видеоролик продолжительностью до 1 минуты или видеопрезентацию в формате PDF на почту altprof22@yandex.ru с пометкой «#ПРОФВЫБОР22» и названием команды.

Подробности о следующих этапах в положении об Игре. Его также можно скачать на сайте академии.

Финал состоится 10 марта в онлайн-формате на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС.

Для педагогов предусмотрена образовательная программа по четырём темам:

20 февраля — «Эмоциональное выгорание учителя: способы преодоления»;

27 февраля — «Конфликты в школе и как их решать»;

2 марта — «Коммуникация в школьных чатах и группах: от деструкции к позитиву»;

6 марта — «Правовой статус педагогических работников».

Для участия в семинарах необходимо зарегистрироваться.

Контактное лицо: Евгения Шестакова, руководитель проекта «Школа больших возможностей», тел.: 8 (3852) 503−489, e-mail: altprof22@yandex.ru.

Игра «#ПРОФВЫБОР22» — одно из мероприятий бесплатного проекта академии «Школа больших возможностей». Он помогает определиться с будущей профессией, получить консультации преподавателей академии и экспертов ЕГЭ по отдельным предметам, даёт возможность поучаствовать в образовательных олимпиадах и конкурсах, а также познакомиться с активной внеучебной жизнью академии.

— Участвуя в наших мероприятиях, ребята повышают свои шансы поступить на бюджет, а самые активные попадают в Президентский резерв Алтайского филиала РАНХиГС и получают скидку на обучение на внебюджетной основе. Она может достигать 30%, — рассказывает Евгения Шестакова, специалист Центра координации молодёжных проектов и программ Алтайского филиала РАНХиГС.

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Приглашаем в 3D-тур по академии.